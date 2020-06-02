أكّد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أن بلاده تشهد مواجهة كورونا في وضع اقتصادي حرج ومستوى طبي متدنٍّ، وذلك خلال مؤتمر افتراضي تنظمه الأمم المتحدة والسعودية لحشد دعم مالي لليمن، في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة تعهدات مالية بقيمة إجمالية 1.35 مليار دولار قدمتها الدول التي شاركت في المؤتمر الدولي للمانحين يوم الثلاثاء.

اليمن: نواجه كورونا في وضع صعب

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، في كلمته خلال المؤتمر: "نواجه كورونا بأقل نسبة اختبار، وذلك بأقلّ من 100 فحص لكل مليون مواطن. قرابة 20 بالمئة من مديرياتنا الـ333 لا تتوفر على طبيب واحد يغطي احتياجاتها".

وسجّل اليمن إجمالاً 354 إصابة بكورونا حتى مساء الاثنين، بينها 84 وفاة، و14 حالة تعافٍ، دون شمول مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية بالتكتم على العدد الحقيقي.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن بلاده "تواجه أقسى جائحة ضربت العالم بأقل مستوى جاهزية للقطاع الطبي، ووضع اقتصادي حرج للغاية".

وأضاف: "من بين كل 3 يمنيين فإن اثنين بحاجة إلى العون لتوفير الغذاء اللازم للاستمرار في الحياة، ومن بين هذين الاثنين واحد حاجته ماسة".

ودعا عبد الملك الدول المانحة والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى، إلى مدّ يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني، لمواجهة انتشار كورونا.

من جانبه قال الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمشاركين في المؤتمر من أكثر من 130 دولة ومؤسسة دولية مانحة، إن اليمن يحتاج إلى مساعدات إنسانية بقيمة 2.4 مليار دولار حتى نهاية 2020.

وأضاف عبر دائرة تليفزيونية: "وكالات الإغاثة العاملة باليمن تحتاج إلى 2.41 مليار دولار لتغطية المساعدات الأساسية للسكان، خلال الفترة من يونيو/حزيران الجاري حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وحذّر من أن "عدم توفير قيمة المساعدات سيؤدي إلى إغلاق أكثر من 30 برنامجاً من أصل 41 برنامجاً أممياً لدعم اليمن، في غضون أسابيع".

1.35 مليار دولار .. تعهدات مالية دولية

ذكر بيان للمتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "إجمالي التعهدات المالية اليوم بلغ 1.35 مليار دولار".

وتعهدت الولايات المتحدة بـ225 مليون دولار، وبريطانيا بـ196 مليون دولار، وألمانيا بـ137 مليون دولار، والمفوضية الأوروبية بـ78 مليون دولار.

وأعلنت بلدان أخرى شاركت في المؤتمر عن تعهدات مالية بأرقام مختلفة تتراوح بين مئات الآلاف وعشرات الملايين.

ويشهد اليمن للعام السادس حرباً عنيفة أدّت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بات بسببها 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع ملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفّذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.