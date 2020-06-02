سياسة
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تركيا.. استمرار تراجع إصابات كورونا وتعافي نحو 130 ألفاً
تواصل الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في الانخفاض اليومي في تركيا، فيما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 129 ألفاً و921.
تركيا.. استمرار تراجع إصابات كورونا وتعافي نحو 130 ألفاً
وزارة الصحة التركية تعلن تواصل انخفاض عدد إصابات كورونا في البلاد / AA
2 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية الثلاثاء، تسجيل 974 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 129 ألفاً و921.

وأظهرت أحدث معطيات الوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 165 ألفاً و555، بعد تسجيل 786 حالة، وبينت أن البلاد سجلت 22 وفاة فقط، رفعت الإجمالي إلى 4585.

وتواصل الإصابات والوفيات انخفاضها اليومي في تركيا، إذ سجلت أمس 827 إصابة و23 وفاة.

ووفق المعطيات الجديدة، أجرت تركيا 32 ألفاً و325 اختباراً للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و10 3 آلاف و44.

وتراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى 633، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 271.

وعلّق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه على المعطيات الحديثة في تغريدة قائلاً: "تجاوز عدد اختبارات كورونا 2.1 مليون واقترب عدد المتعافين من 130 ألفاً، فضلاً عن تناقص عدد المصابين في وحدات العناية المركزة".

وبيّن قوجه أن معطيات المرحلة القادمة متعلقة بمدى التزام وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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