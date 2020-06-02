أكّد مجلس الأمن القومي التركي الثلاثاء، استمرار أنقرة في تقديم الاستشارات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا، من أجل إحلال الاستقرار والسلام، وفق بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه.

وقال البيان: "سنواصل تقديم الاستشارات العسكرية للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل إحلال السلام والاستقرار".

وأضاف: "بحثنا مواقف الدول المعادية لأنشطتنا المشروعة في المتوسط وأكّدنا الاستمرار في حماية مصالحنا في البر والبحر والجوّ دون تقديم أي تنازلات".

وأكّد مجلس الأمن القومي التركي إصراره على مواصلة العمليات ضد الإرهاب.

وأردف: "سنواصل العمل من أجل حماية وحدة الأراضي السورية وتطهير المنطقة من الإرهابيين، بهدف إتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى بلادهم".

وفي ما يتعلق بفيروس كورونا، أكّد المجلس نجاح الدولة في مواجهة وباء كورونا على المستويات الصحي والتقني والغذائي والاقتصادي.