سياسة
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بايدن: قلق ترمب على إعادة انتخابه أكثر منه على جمع شمل البلاد
اتهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه قلق حيال إعادة انتخابه أكثر من قلقه على جمع شمل أمريكا مقسَّمة تهزها أعمال العنف بعد مقتل جورج فلويد، حسب مقتطفات من خطاب ألقاه الثلاثاء في فيلادلفيا.
بايدن: قلق ترمب على إعادة انتخابه أكثر منه على جمع شمل البلاد
جو بايدن اتهم دونالد ترمب بأنه قلق حيال إعادة انتخابه أكثر من قلقه على جمع شمل أميركا / AP
2 يونيو 2020

اتهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه قلق حيال إعادة انتخابه أكثر من قلقه على جمع شمل أمريكا مقسمة تهزّها أعمال العنف بعد مقتل جورج فلويد، حسب مقتطفات من خطاب يلقيه الثلاثاء في فيلادلفيا.

وسيعلن بايدن أنه "عندما يُبعَد متظاهرون سلميون بأمر من رئيس البيت الأبيض الذي هو بيت الشعب، باستخدام القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، لينظّم عملية إعلامية أمام كنيسة عريقة، فإن تصرفاً كهذا يدفعنا إلى الاعتقاد أن الرئيس أكثر حرصاً على السلطة منه على المبادئ، وأنه أكثر اهتماماً بأهواء قاعدته الانتخابية منه بحاجات الذين يُفترض أن يهتمّ بهم".

واعتبر أن مقتل جورج فلويد، المواطن الأسود البالغ من العمر 46 عاماً، اختناقاً على يدي شرطي أبيض في مينيابوليس قبل أسبوع، كان بمثابة "صدمة لبلادنا، لنا جميعاً".

ويضيف بايدن: "لكني أعدكم بهذا: لن أستغل مشاعر الخوف والانقسام، ولن أؤجّج مشاعر الحقد. سأحاول تضميد جراح العنصرية التي لطالما تأصلت في هذا البلد، ولن أسعى لاستغلالها لمنافع سياسية".

وأدان بايدن مراراً مقتل فلويد و"العنصرية المؤسسية" التي تعيشها الولايات المتحدة، لكنه دعا أيضاً إلى الهدوء، مندداً بأعمال العنف.

ومساء الاثنين أعلن دونالد ترمب في كلمة مقتضبة، نشر "آلاف الجنود المدججين بالسلاح" وعناصر الشرطة في واشنطن.

وفي أثناء خطابه من حدائق البيت الأبيض الذي تحول إلى حصن منيع، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمامه.

وكان الهدف فتح الطريق للوصول إلى كنيسة سانت جون المجاورة لمقرّ الرئاسة والتي طالتها أعمال تخريب ليل الأحد خلال تظاهرة احتجاجية على العنصرية وعنف الشرطة.

وتوجّه ترمب مساء الاثنين، سيراً من البيت الأبيض إلى الكنيسة، ووقف أمامها رافعاً بيمناه الكتاب المقدَّس لتُلتقط صور له.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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