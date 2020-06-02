توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي"إياتا"، استئناف قطاع الطيران أعماله تدريجياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حال التزام خطط إعادة الإطلاق.

وقال الاتحاد في بيان الثلاثاء، إن عودة النشاط تتطلب جهداً وتعاوناً بين شركات الطيران والمطارات والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية.

وذكر أن قرار عودة شركات الطيران لمزاولة أعمالها، يعتمد على تقييم الحكومات للمخاطر للحدّ من انتشار الفيروس، عبر وضع سلسلة من الإجراءات الاحترازية المبنية على حقائق وأسس علمية، تقلّل خطر انتقال الفيروس بين الدول.

وبدأ عدد من الشركات استئناف الرحلات إلى عدة وجهات محددة خلال يونيو/حزيران الجاري.

ورجح إياتا انتعاش الطيران تدريجياً خلال الربعين الثالث والأخير من العام الحالي، لكن لن تعود نسب النمو إلى ما كانت عليه في 2019 حتى عام 2023، حسب أفضل السيناريوهات المتفائلة.

وأفاد البيان بأن المشهد التشاؤمي يشير إلى ظهور موجة ثانية من الفيروس، بما يعطل تعافي قطاع الطيران قريباً.

وتكبدت شركات الطيران على مستوى العالم خسائر تقدر بـ314 مليار دولار خلال 2020، إلى جانب 550 مليار دولار ديون تترتب عليها، لن تستطيع التخلص منها خلال السنوات القادمة، وفق البيان.

وأدّت أزمة كورونا إلى تراجع متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم إلى 81% في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بسبب توقف الطائرات في المطارات.