أعلن الجيش الليبي الثلاثاء، أن سلاح الجو شن 5 غارات استهدفت آليات وأفراداً من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في كل من طرابلس ومدينة بني وليد، وفي اليوم ذاته أعلن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أن الجيش الليبي أمّن عدة مواقع استراتيجية وأحرز تقدماً في محيط مطار طرابلس القديم.

الجيش الليبي ينفّذ ضربات جوية

قال المتحدث باسم الجيش محمد قنونو في بيان، إن الجيش نفّذ 5 ضربات جوية، ثلاث منها استهدفت آليات وأفراداً من مليشيا حفتر بمطار طرابلس (جنوبي العاصمة)، واثنتان بمنطقة المردوم في بني وليد استهدفتا سيارة ذخيرة وعربة نقل مرتزقة.

وأضاف قنونو أن سلاح الجوّ يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في كامل المنطقتين الغربية والوسطى، وسيدمر أي هدف ثابت أو متحرك للمتمردين.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر منذ سنوات، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

الجيش الليبي يؤمّن عدة مواقع

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة الليبية لصدّ عدوان ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة، إن الجيش الليبي أمّن عدة مواقع استراتيجية وأحرز تقدماً في محيط مطار طرابلس القديم.

وقال المجعي إن الجيش الليبي تمكن اليوم من تأمين محيط معسكر اليرموك بعد سيطرته على "عمارات الخلاطات" الواقعة في شارع الوادي جنوبي طرابلس.

وأضاف أن القوات "أحرزت اليوم أيضاً تقدماً مهماً في محور الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي القديم"، مشيراً إلى أنها "ستعمل الآن على التمركز في تلك المواقع".

ولفت المجعي إلى أن سلاح الجو نفّذ عدة ضربات جوية استهدفت تمركزات لمليشيا حفتر في مدينة الأصابعة (50 كلم جنوب طرابلس) ومحيط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

وأشار إلى أن قواتهم فقدت الاثنين 7 عناصر استهدفهم طيران مسير إمارتي داعم لحفتر بمدينة غريان.

و"بركان الغضب" عملية عسكرية أطلقتها الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، لصد هجوم متعثر تشنه مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وفي الفترة الأخيرة كبّد الجيش الليبي مليشيا حفتر خسائر فادحة، وطردها من جميع مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية (غرب)، وبلدتَي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).