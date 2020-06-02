سياسة
3 دقيقة قراءة
الجيش الليبي يستهدف مليشيا حفتر بخمس غارات جوية ويؤمّن مواقع استراتيجية
أعلن الجيش الليبي الثلاثاء، أن سلاح الجوّ شن 5 غارات استهدفت آليات وأفراداً من مليشيا خليفة حفتر، في كل من طرابلس ومدينة بني وليد، كما أعلنت عملية "بركان الغضب" أن الجيش الليبي أمّن عدة مواقع استراتيجية وأحرز تقدماً في محيط مطار طرابلس القديم.
الجيش الليبي يستهدف مليشيا حفتر بخمس غارات جوية ويؤمّن مواقع استراتيجية
الجيش الليبي يستهدف مليشيا حفتر بخمس غارات جوية ويؤمّن عدة مواقع استراتيجية / AFP
2 يونيو 2020

أعلن الجيش الليبي الثلاثاء، أن سلاح الجو شن 5 غارات استهدفت آليات وأفراداً من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في كل من طرابلس ومدينة بني وليد، وفي اليوم ذاته أعلن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أن الجيش الليبي أمّن عدة مواقع استراتيجية وأحرز تقدماً في محيط مطار طرابلس القديم.

الجيش الليبي ينفّذ ضربات جوية

قال المتحدث باسم الجيش محمد قنونو في بيان، إن الجيش نفّذ 5 ضربات جوية، ثلاث منها استهدفت آليات وأفراداً من مليشيا حفتر بمطار طرابلس (جنوبي العاصمة)، واثنتان بمنطقة المردوم في بني وليد استهدفتا سيارة ذخيرة وعربة نقل مرتزقة.

وأضاف قنونو أن سلاح الجوّ يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في كامل المنطقتين الغربية والوسطى، وسيدمر أي هدف ثابت أو متحرك للمتمردين.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر منذ سنوات، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

الجيش الليبي يؤمّن عدة مواقع

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة الليبية لصدّ عدوان ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة، إن الجيش الليبي أمّن عدة مواقع استراتيجية وأحرز تقدماً في محيط مطار طرابلس القديم.

وقال المجعي إن الجيش الليبي تمكن اليوم من تأمين محيط معسكر اليرموك بعد سيطرته على "عمارات الخلاطات" الواقعة في شارع الوادي جنوبي طرابلس.

وأضاف أن القوات "أحرزت اليوم أيضاً تقدماً مهماً في محور الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي القديم"، مشيراً إلى أنها "ستعمل الآن على التمركز في تلك المواقع".

ولفت المجعي إلى أن سلاح الجو نفّذ عدة ضربات جوية استهدفت تمركزات لمليشيا حفتر في مدينة الأصابعة (50 كلم جنوب طرابلس) ومحيط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

وأشار إلى أن قواتهم فقدت الاثنين 7 عناصر استهدفهم طيران مسير إمارتي داعم لحفتر بمدينة غريان.

و"بركان الغضب" عملية عسكرية أطلقتها الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، لصد هجوم متعثر تشنه مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وفي الفترة الأخيرة كبّد الجيش الليبي مليشيا حفتر خسائر فادحة، وطردها من جميع مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية (غرب)، وبلدتَي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us