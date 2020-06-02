سياسة
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إمارة الشارقة تقترض مليار دولار من بوابة الصكوك لتوفير السيولة
لجأت إمارة الشارقة في الإمارات إلى الاقتراض من بوابة الصكوك، بقيمة إجمالية تقدر بـ4 مليارات درهم إماراتي، بغرض تعزيز سيولة البنوك. وتضررت الإمارات السبع اقتصادياً ومالياً من تبعات هبوط أسعار النفط الخام وتفشي كورونا، مما دفعها إلى خفض النفقات.
إمارة الشارقة تقترض مليار دولار من بوابة الصكوك لتوفير السيولة
إمارة الشارقة تلجأ إلى الاقتراض من بوابة الصكوك كي تعزز السيولة المالية في بنوكها / AFP
2 يونيو 2020

لجأت إمارة الشارقة إلى الاقتراض من بوابة الصكوك بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي (حوالي 1.09 مليار دولار) بغرض تعزيز سيولة البنوك.

وقالت الدائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة (حكومية) إن صكوك الدرهم الإماراتي أصدِرت لمدة 12 شهراً على شرائح عدة.

وذكرت الدائرة في بيان، أن السيولة المحققة من الطرح ستُمكِّن البنوك التي تتخذ مقرات لها بالإمارة، من ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة.

وأشار البيان إلى أن "بنك الشارقة" اكتتب ما يُقدّر يمليارَي درهم (544.5 مليون دولار)، ضمن الشريحة الأولى، بينما من المقرر أن تكتتب مصارف أخرى لاحقاً بالشريحة الثانية، بقيمة مليارَي درهم أيضاً.

وكانت الإمارة جمعت نحو مليارَي درهم (544.54 مليون دولار) من إصدار خاص لصكوك لأجل عام لدعم اقتصادها خلال جائحة كورونا.

وتضررت الإمارات السبع اقتصادياً ومالياً، من تبعات هبوط أسعار النفط الخام وتفشِّي كورونا، مما دفعها إلى خفض النفقات.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، اقترضت إمارة أبو ظبي 7 مليارات دولار من خلال سندات سيادية على 3 شرائح، لتعويض السيولة التي فقدتها من تراجع أسعار النفط الخام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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