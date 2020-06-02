سياسة
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فرنسا وألمانيا يحمّلان السعودية مسؤولية إنهاء الأزمة في اليمن
حملت فرنسا وألمانيا، السعودية، مسؤولية إنهاء معاناة الشعب اليمني وإيجاد حل سلمي للأزمة التي يمر بها اليمن منذ سنوات، بصفتها تقود تحالفاً يشن هجمات جوية في أرجاء اليمن.
فرنسا وألمانيا يحمّلان السعودية مسؤولية إنهاء الأزمة في اليمن
فرنسا وألمانيا تطالبان السعودية بإيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن / AA
2 يونيو 2020

أكدت فرنسا وألمانيا، مسؤولية السعودية عن إنهاء معاناة الشعب اليمني، وإيجاد حل سلمي للأزمة التي تمر بها بلادهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مندوبا البلدين لدى الأمم المتحدة السفير الألماني "كريستوف هويسجن" ونظيره الفرنسي "نيكولاس دي ريفيير" مساء الاثنين، بمناسبة تولِّي بلديهما رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهرَي يونيو/حزيران ويوليو/تموز على التوالي.

وقال السفير الألماني في البيان، إن بلاده "توقفت عن بيع السلاح للسعودية، وتقع على المملكة مسؤولية كبيرة في إنهاء العنف إذ تقود تحالفاً يشن هجمات جوية في أرجاء اليمن".

وأضاف: "نحتاج من السعودية إلى أن تقوم بدور مهم للغاية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة".

بدروه، أكد السفير الفرنسي اتفاقه الكامل مع نظيره الألماني، معرباً عن أمله أن يؤدي المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده الثلاثاء في جمع الموارد المالية الكافية لمواجهة التداعيات المترتبة على الأزمة اليمنية.

وتعقد الأمم المتحدة بالتعاون مع السعودية اليوم، مؤتمراً للمانحين الدوليين لتدبير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وللعام السادس، يشهد اليمن قتالاً مستمراً بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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