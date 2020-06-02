أطلقت الشرطة الأمريكية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين سلميين قرب البيت الأبيض الاثنين، فيما تعهد الرئيس دونالد ترمب باستخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المنددة بمقتل جورج فلويد المواطن ذي الأصول الإفريقية، على يد شرطي أبيض.

حاملاً الإنجيل.. ترمب يهدد بنشر القوات

وتزامن ذلك تقريباً مع تصريحات أدلى بها ترمب في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، تعهد فيها بإنهاء الاضطرابات في مدن أمريكية رئيسية "الآن"، قائلاً إنه سينشر الجيش إذا رفض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني.

وقال ترمب إنه سيرسل الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح وقوات إنفاذ القانون لإنهاء العنف في العاصمة، كما تعهّد بفعل الشيء نفسه في مدن أخرى إن لم يستطع رؤساء البلدية والحكام استعادة السيطرة على الشوارع.

وأضاف: "يتعين على رؤساء البلدية والحكام نشر قوات إنفاذ القانون كي ينتهي العنف"، مشيراً إلى أنه "في حال رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ التحركات الضرورية للدفاع عن أرواح سكانها وممتلكاتهم، فإنني سآمر بنشر الجيش الأمريكي وحل المشكلة سريعاً".

وسار ترمب بصحبة مسؤولين من بينهم وزير العدل وليام بار من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة حيث وقفوا لالتقاط الصور، فيما حمل الرئيس نسخة من الإنجيل.

في السياق نفسه قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن الحكومة الأمريكية سترسل مزيداً من قوات الحرس الوطني إلى الولايات للتعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

واعتبرت ماكيناني في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين، أن الاحتجاجات "خرجت عن سياقها" وتخللتها أحداث عنف. وقالت إن "ما يجري ليس احتجاجاً بل جريمة، فدستورنا يدعم الاحتجاج السلمي لكن ما شهدناه ليلة الأحد في واشنطن وبقية أرجاء البلاد ليست احتجاجات سلمية".

حظر تجوُّل ليلي في نيويورك

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو فرض حظر للتجول في مدينة نيويورك، على إثر تصاعد الاحتجاجات على مقتل فلويد.

وفي تصريح لإذاعة "WAMC"، قال كومو إن "الحظر سيبدأ هذه الليلة اعتباراً من الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي"، موضحاً أن حظر التجول في المدينة سيطبق الاثنين الساعة 23.00 حتى الساعة 05.00 من الثلاثاء.

وأشار حاكم نيويورك إلى أنهم سيرفعون أعداد الشرطة المنتشرة في المدينة من 4 آلاف إلى 8 آلاف.

وتشهد جميع الولايات الأمريكية منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجات واسعة على مقتل فلويد، رافقتها أحياناً أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

وقبل أسبوع، أوقفت شرطة منيابوليس الأمريكية فلويد بشبهة الاحتيال، وأقدم شرطي على وضع ركبته على عنق فلويد وهو رهن الاعتقال، قبل أن يناشد فلويد الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائلاً: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشداته لم تلقَ استجابة.

وبعد وصول طاقم الإسعاف، نُقِل فلويد إلى المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

والاثنين، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر تجول يومين في العاصمة واشنطن.