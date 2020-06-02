سياسة
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البعثة الأممية بليبيا تعلن قبول الأطراف استئناف مباحثات وقف إطلاق النار
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا عن قبول الحكومة ومليشيا حفتر استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، مرحبة بذلك القرار. وأشارت البعثة إلى أن عودة الطرفين للحوار تمثل "استجابة لرغبة الأغلبية الساحقة من الليبيين".
البعثة الأممية بليبيا تعلن قبول الأطراف استئناف مباحثات وقف إطلاق النار
البعثة الأممية قالت بأنها تتطلع لبدء الجولة الجديدة من المفاوضات عبر الاتصال المرئي نظراً إلى ما يمليه الواقع الجديد / AA
2 يونيو 2020

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول الحكومة ومليشيا حفتر استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، مرحبة بذلك القرار.

وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في بيان نشر على موقعها الإلكتروني مساء الاثنين، أن تلك المباحثات والترتيبات تأتي بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5-5) في 23 فبراير/الماضي.

وأشارت البعثة إلى أن عودة الطرفين للحوار تمثل "استجابة لرغبة الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون إلى العودة إلى الحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن".

ولم يصدر على الفور عن الطرفين الحكومة الليبية أو مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بيان رسمي حول الموضوع.

وأضافت البعثة أنها "تأمل أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال القتالية والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية، بغية الوصول إلى حل يعيد إلى الدولة مؤسساتها ومكانتها وإلى الشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه".

وأكدت أنها تأمل أيضاً أن تستجيب جميع الأطراف الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

واستدركت بأن أهمية التهدئة والهدنة لتمكين السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل الجهات المحلية والدولية.

وشددت البعثة على ضرورة التزام الطرفين تفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضاً كاملاً يمكِّنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب أضرار مادية واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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