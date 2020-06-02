سياسة
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صندوق أممي: 90% من خدماتنا باليمن ستتوقف في يوليو/تموز
أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مليون امرأة وفتاة يمنية في سن الإنجاب تواجه الخطر بسبب فقدان خدمات الصحة الإنجابية، مشيراً إلى أن 90% من خدماته ستتوقف في اليمن في يوليو/تموز المقبل، في حال عدم اكتمال التمويل المطلوب لاحتياجاته.
صندوق أممي: 90% من خدماتنا باليمن ستتوقف في يوليو/تموز
 صندوق الأمم المتحدة للسكان: تداعيات عدم توفر التمويل اللازم باليمن على المدى الطويل ستكون مخيفة / AP
2 يونيو 2020

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن 90% من خدماته ستتوقف باليمن في يوليو/تموز المقبل، في حال عدم اكتمال التمويل المطلوب لاحتياجاته.

وأضاف الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الاثنين، أن "تداعيات عدم توفُّر التمويل اللازم على المدى الطويل ستكون مخيفة".

وقال الصندوق إنه ناشد مطلع العام الجاري لجمع 100 مليون و500 ألف دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن، وحتى الآن، جرت تلبية 41% فقط من المبلغ المنشود.

وأضاف أن "عدم الحصول على التمويل المطلوب بحلول يوليو/تموز من هذا العام، يعني توقُّف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقديم نحو 90% من خدماته الإنجابية المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "تواجه مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب الخطر بسبب فقدان خدمات الصحة الإنجابية".

وأشار الصندوق إلى أنه "يمكن أن تموت حوالي 48 ألف امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة".

وقال الصندوق إنه "اضطر إلى تعليق خدمات توفير رعاية الصحة الإنجابية في 140 من أصل 180 مرفقاً صحياً، والآن يجري تقديم هذه الخدمات من خلال 40 مرفقاً صحياً في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أنه "يشكل للسكان المصدر الوحيد لأدوية ومستلزمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في اليمن، التي شهدت انهياراً في نظامها الصحي جراء سنوات من الصراع".

والثلاثاء، ينعقد مؤتمر للمانحين حول اليمن تشارك في استضافته المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، باستخدام تقنية الاتصال عن بعد عبر الإنترنت.

وللعام السادس، يشهد اليمن قتالاً مستمراً بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، منذ أيلول/سبتمبر 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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