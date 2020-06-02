أهم الأحداث:

ترمب يطالب حكام الولايات الأمريكية بالتدخل مع تصاعد الاحتجاجات على مقتل فلويد، ووسائل إعلام تكشف عن محادثات سرية بين تل أبيب والرياض للحد من الوجود التركي بالقدس.

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محادثات سرية بين تل أبيب والرياض

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرياض وتل أبيب تجريان محادثات سرية بوساطة أمريكية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "صفقة القرن" المزعومة وخطة ضم إسرائيل منطقة غور الأردن. [TRTعربي]

ونقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" الاثنين، عن مسؤولين سعوديين (لم تُسمِّهم)، أن "تلك المحادثات الحساسة والسرية تجريها فرق صغيرة من الدبلوماسيين ومسؤولي الأمن في إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية، كجزء من خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط". [TRTعربي]

مقتل فلويد.. احتجاجات وردود دولية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حكّام الولايات بـ"الضعفاء" في مواجهة أحداث العنف خلال الاحتجاجات على وفاة الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة. [TRTعربي]

وقال البيت الأبيض إنه ستُرسَل قريباً قوات اتحادية إضافية للرد على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب قتل مواطن أسود في أثناء احتجاز الشرطة له. [رويترز]

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يحث الأمريكيين الذين يحتجون على الإساءات العنصرية واستخدام الشرطة للقوة المفرطة، على الاحتجاج السلمي، كما دعا الزعماء الأمريكيين والسلطات للإنصات إليهم والتحلي بضبط النفس. [الأناضول]