سياسة
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الناشط محمد سلطان يقاضي رئيس وزارء مصر السابق في أمريكا
أطلقت القاهرة سراح محمد سلطان قبل 5 سنوات، بعد تنازله عن جنسيته المصرية وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أقل من سنتين من توقيفه في أغسطس/آب 2013، وبدء محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة".
الناشط محمد سلطان يقاضي رئيس وزارء مصر السابق في أمريكا
الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة الببلاوي الموجود حالياً في واشنطن ويشغل منصباً رفيعاً مديراً تنفيذياً لصندوق النقد الدولي / AA
1 يونيو 2020

أعلن الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان الاثنين، رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها ومسؤولين آخرين، بـ"تعذيبه" إبان توقيفه بمصر قبل سنوات.

وقال سلطان في بيان نشره على تويتر: "هذا الإجراء القانوني لا يسعى لانتصار سياسي أو فكري، بل يسعى لتحقيق العدالة ضد الببلاوي ومسؤولين آخرين (لم يسمهم/ حكومة الببلاوي تولت من يوليو/تموز 2013 إلى فبراير/شباط 2014) في الذكرى الخامسة لحريتي (إطلاق سراحه)".

من جانبه قال إريك لويس، محامي سلطان، في بيان، إن موكله تقدم الاثنين، بدعواه "بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي".

وأوضح أن الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة الببلاوي الموجود حالياً في واشنطن، ويشغل منصباً رفيعاً مديراً تنفيذياً لصندوق النقد الدولي، وأكد أن موكله "تعرض للتعذيب" عقب توقفيه في مصر.

ولم يصدر عن السلطات المصرية أو الببلاوي أو صندوق النقد الدولي تعليق بشأن الدعوى، غير أن القاهرة كانت تنفي عادة خلال فترة توقيف سلطان أي اتهامات محلية أو دولية بوجود تعذيب في مقارّها الأمنية أو سجونها.

وأطلقت القاهرة سراح سلطان قبل 5 سنوات، بعد التنازل عن جنسيته المصرية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أقل من سنتين من توقيفه في أغسطس/آب 2013، وبدء محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة". وبعد التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن سلطان فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاماً في تلك القضية على خلفية اتهامات ينفيها بـ"المشاركة في اعتصام مسلح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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