أعلنت وزارة الصحة التركية الاثنين، تسجيل 974 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 128 ألفاً و947.

وأظهرت أحدث معطيات للوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 164 ألفاً و769 بعد تسجيل 827 إصابة.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 4 آلاف و563 بعد تسجيل 23 وفاة.

ووفقاً للمعطيات الجديدة، أجرت تركيا 31 ألفاً و525 اختباراً للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و70 ألفاً و719.

وتراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى 651، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 283.

وعلّق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه على المعطيات الحديثة في تغريدة قائلاً: "حصيلة متعافي كورونا تقترب من 130 ألفاً، والإصابات الجديدة في المستوى المتوقع، في حين يستمر عدد الموصولين بأجهزة التنفس في الانخفاض".