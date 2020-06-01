سياسة
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شركة ألعاب أمريكية تستحوذ على شركة تركية في صفقة قياسية
استحوذت شركة Zynga الأمريكية لتطوير الألعاب على شركة Peak التركية الرائدة في مجال تطوير ألعاب الألغاز، بقمية صفقة قياسية في تاريخ الاقتصاد التركي.
شركة ألعاب أمريكية تستحوذ على شركة تركية في صفقة قياسية
تأسست الشركة التركية في عام 2010، وطورت ألعاباً اشتهرت على مستوى العالم
1 يونيو 2020

أعلنت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الترفيه التفاعلي Zynga الأمريكية لتطوير الألعاب، أنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Peak التركية، إحدى أكثر شركات الألعاب المحمولة نجاحاً على مستوى العالم، مقابل 1.8 مليار دولار، في أكبر صفقة استحواذ في تاريخ الاقتصاد التركي.

وتأسست الشركة التركية في عام 2010، وقد طورت ألعاباً اشتهرت على مستوى العالم مثل لعبة Toy Blast وToon Blast التي حققت انتشاراً واسعاً.

وقال فرانك جيبو، الرئيس التنفيذي لشركة Zynga الأمريكية، إن Peak واحدة من أفضل الشركات صانعة ألعاب الألغاز في العالم.

من جانبه قال سيدار شاهين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Peak التركية، إن "هذه شراكة ضخمة، ليس فقط لشركة Zyngaو Peak، ولكن أيضاً لصناعة الألعاب المحمولة بأكملها". و"تشترك الشركتان في رؤية واحدة لتقريب الأشخاص من خلال الألعاب".

وستحصل شركة Zynga على 100% ملكية Peak مقابل 1.8 مليار دولار ، وتتكون من نحو 900 مليون دولار نقداً ونحو 900 مليون دولار من أسهم Zynga.

وقال وزير المالية التركي براءات ألبيرق في تغريدة على تويتر، إن هذه الصفقة هي الكبرى في تاريخ بيع الشركات في الاقتصاد التركي.

فيما هنأ وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فرنك بالصفقة، قائلاً إن هذه الصفقة خطوة مهمة في عالم ريادة الأعمال التركي.

ووفقاً لبيان الشركة الأمريكية فإن مقر الشركة سيبقى في إسطنبول بذات الطاقم، ليساهم في تطوير مزيد من الأعمال ويكون ضمن عائلة Zynga العاليمة.

مصدر:TRT عربي
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