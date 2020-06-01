كشف وزير مصري الاثنين، عن أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المسجلة في بلاده يفوق 5 أضعاف الرقم الرسمي المعلن.

جاء ذلك في مقطع مصور لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، داخل مقر المجلس الأعلى للجامعات بالقاهرة، نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال عبد الغفار إن الأرقام المعلنة لإجمالي إصابات كورونا في مصر تساوي خُمس الواقع (20 بالمئة) في النماذج الافتراضية وتحليل البيانات.

وأوضح عبد الغفار أن عدد الإصابات المعلنة بلغ أكثر من 23 ألف إصابة، وهو ما يعني أن النسبة الافتراضية لعدد الإصابات الواقعية تصل إلى 117 ألفاً.

وأضاف الوزير المصري أن النسبة الافتراضية لعدد وفيات كورونا تصل إلى 10 أضعاف العدد الرسمي المعلن، أي تتجاوز 9 آلاف وفاة.

كما رجح أن تسجّل بلاده "50 ألف إصابة بفيروس كورونا قبل انكسار انتشار الجائحة مع حلول النصف الثاني من يونيو/حزيران الجاري، وقد تصل إلى 100 ألف إصابة أو مليون إصابة حسب سلوكيات المواطنين".

وحذّر عبد الغفار من تبعات عدم التزام الإجراءات الوقائية مثل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، الذي قد يؤدّي إلى مضاعفة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وخلال الأسبوع الماضي تصاعدت وتيرة الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات كورونا بمصر، مما أثار مخاوف جمة لا سيما مع اتجاه الحكومة إلى تخفيف إجراءات مواجهة كورونا.

وحتى مساء الأحد سجلت مصر إجمالاً 24 ألفاً و985 إصابة بفيروس كورونا، بينها 959 وفاة، و6 آلاف و37 حالة تعافٍ.