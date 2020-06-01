أعادت تركيا فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات الاثنين، وألغت قيود السفر بين المدن مع تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وتخفّف حكومة الرئيس أردوغان منذ أسابيع القيود بالتدريج، إذ تقول السلطات حالياً إن الفيروس بات تحت السيطرة.

وتتأهب المطاعم والمقاهي ومراكز اللياقة البدنية ومراكز السباحة والشواطئ والمتنزهات والمكتبات والمتاحف لاستئناف أنشطتها اعتباراً من الاثنين.

وستعيد مراكز رعاية الأطفال والحضانات فتح أبوابها، لكن القيود على حركة الأفراد فوق سن 65 عاماً ودون الثامنة عشرة ستظلّ قائمة.

الرحلات الجوية

وفي سياق آخر أُعلنَ استئناف خدمة الرحلات الجوية الداخلية بين المدن التركية.

وقال وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو في تصريح للصحفيين، إن شركات الطيران اتخذت جميع التدابير الوقائية من كورونا.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو، أن بلاده "تمتلك بنية تحتية قوية في مجال المواصلات، الذي يُعتبر أحد أهمّ القطاعات التي تُظهِر عظمة البلدان وقوتها".

ولفت إلى أن القطارات السريعة بين الولايات التركية استأنفت رحلاتها الأسبوع الماضي.

ونُظّمت أولى الرحلات الداخلية من مطار إسطنبول إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة وعلى متن الطائرة الوزير قره إسماعيل أوغلو.

كابادوكيا تستقبل الزوار

وفي ظلّ قرار تخفيف الإجراءات أعلنت المتاحف والمواقع الأثرية في منطقة كبادوكيا بولاية نوشهير التركية، فتح أبوابها أمام الزوار الاثنين، بعد إغلاقها مؤقتاً ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

ويأتي قرار إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية، ضمن الخطة الحكومية للعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية.

وقال مصطفى دورماز، رئيس الجمعية التعاونية لتنمية السياحة في منطقة غورمة في نوشهير، إن الموسم السياحي بدأ متأخراً هذا العام بسبب كورونا.

وأكّد أن كبادوكيا تنتظر زوارها بشوق كبير بعد إنهاء حظر التنقل بين المدن الكبرى، مشدداً على أن الفنادق والمطاعم والأماكن الأثرية ستتبع إجراءاتها اللازمة للوقاية من الفيروس.

البازار الكبير

ومن جهة أخرى، أعيد الاثنين فتح البازار الكبير في إسطنبول، المغلق منذ 23 مارس/آذار.

ويخرج البازار الكبير الذي يضمّ نحو 3 آلاف متجر و30 ألف تاجر، من أطول فترة إغلاق في تاريخه الممتد لستة قرون، باستثناء فترات الكوارث الطبيعية أو الحرائق.

وكل أربعاء في الأسابيع التي سبقت إعادة فتح البازار، كان عمال يرشون أرضيته وجدرانه وأعمدته بالمعقمات تماشياً مع القواعد الصحية التي فرضتها السلطات.

ويُفرض مع إعادة فتح البازار، القواعد الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة، كالوضع الإلزامي للكمامة، وإدخال عدد محدود من الأشخاص فقط إلى المتاجر.

وكانت هذه السوق الشعبية، وهي من أكبر الأسواق في العالم، تستقبل قبل إغلاقها 150 ألف شخص في اليوم غالبيتهم من السياح.

والخميس أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن سلسلة إجراءات، لعودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا اعتبارا من 1 يونيو/حزيران، بعد النجاح في كبح جماح انتشار كورونا، شملت رفع قيود التنقل الداخلي بشكل كامل.

والأحد أعلنت وزارة الصحة، أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 127 ألفاً و127، والإصابات 163 ألفاً و942، والوفيات 4 آلاف و540.