سياسة
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أمريكا.. سقوط قتيل آخر على يد الشرطة وقلق بريطاني من اعتقال الصحفيين
أعلنت الشرطة الأمريكية سقوط قتيل خلال فضّ احتجاج في كنتاكي، مؤكدة أن السلطات تجمع المقاطع المصورة من موقع الحادثة، وتستمع إلى شهود العيان، في الوقت الذي أعربت فيه بريطانيا عن قلقها من اعتقالات واعتداءات بحقّ صحفيين في أمريكا.
أمريكا.. سقوط قتيل آخر على يد الشرطة وقلق بريطاني من اعتقال الصحفيين
سقوط قتيل خلال فض احتجاج في كنتاكي / AFP
1 يونيو 2020

أعلنت الشرطة الأمريكية الاثنين، سقوط قتيل خلال فض احتجاج في كنتاكي، مؤكدة أن السلطات تجمع المقاطع المصورة من موقع الحادثة وتستمع إلى شهود العيان، في الوقت الذي أعربت فيه بريطانيا عن قلقها من اعتقالات واعتداءات بحق صحفيين في أمريكا.

كنتاكي الأمريكية: قتيل خلال فضّ الاحتجاجات

قُتل شخص بالرصاص خلال تفريق قوات الأمن الأمريكية حشداً من المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي.

وقال ستيف كونراد قائد شرطة لويزفيل في تصريح صحفي، إنه "في الساعات الأولى من الاثنين، أُرسل عناصر من شرطة لويزفيل ووحدات الحرس الوطني إلى سوق دينو للأغذية لتفريق حشد كبير عند موقف السيارات"، حسب شبكة CNN المحلية.

وأضاف: "عندما بدأ الضباط والجنود إخلاء موقف السيارات، أُطلقت عليهم النار في لحظة ما، ثم ردّ عناصرنا بإطلاق النار، ولدينا قتيل في مكان الحادثة".

وأوضح المسؤول الأمني أن "السلطات تجمع المقاطع المصورة من موقع الحادثة، وتستمع إلى أقوال شهود العيان"، موكداً أنه "سيُعلَن مزيد من المعلومات في وقت لاحق".

وقُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص، واحتُجز نحو 4 آلاف و400 في الاحتجاجات التي يشهدها أغلب المدن الأمريكية منذ أكثر من 6 أيام، إثر وفاة جورج فلويد على يد الشرطة، حسب موقع "نيويورك تايمز" الإخباري.

وتشهد جميع الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات على مقتل فلويد، منذ الثلاثاء الماضي، تتحول أحياناً إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

والاثنين الماضي وقفت شرطة مينيابوليس الأمريكية، فلويد بشبهة الاحتيال، وفي أثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنق فلويد وهو رهن الاعتقال.

وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي إزاحة ركبته عن عنقه، قائلاً: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشداته لم تلقَ استجابة.

وبعد مجيء طاقم الإسعاف نُقل فلويد إلى المستشفى، حيث ما لبث أن فارق الحياة.

قلق بريطاني

قال جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الاعتقالات والاعتداءات على الصحفيين الذين يغطّون الاحتجاجات في الولايات المتحدة "مقلقة للغاية".

وأضاف أن "الصحفيين في جميع أنحاء العالم يجب أن يكونوا أحراراً في أداء عملهم ومساءلة السلطات دون خوف من الاعتقال أو العنف".

وذكر أن عنف الليالي القليلة الماضية "مقلق للغاية؛ يجب السماح للناس بالاحتجاج سلمياً".

في السياق ذاته قال سلاك إن "لقطات وفاة جورج فلويد كانت محزنة للغاية، وقلوبنا مع كل من تأثروا".

وفي إشارة إلى الشرطي المتهم بالقتل قال سلاك: "نأمل ونتوقع تحقيق العدالة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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