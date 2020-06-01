سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم 200 منشأة لفلسطينيين بالقدس
قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس كمال عبيدات إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم هدم 200 منشأة تجارية وصناعية لفلسطينيين وسط مدينة القدس حتى نهاية العام الجاري.
الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم 200 منشأة لفلسطينيين بالقدس
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم هدم 200 منشأة تجارية وصناعية لفلسطينيين وسط مدينة القدس / AA
1 يونيو 2020

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم 200 منشأة تجارية وصناعية لفلسطينيين وسط مدينة القدس حتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك على لسان كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس (غير حكومية)، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، مساء الأحد.

وأوضح عبيدات أن "بلدية القدس أُخطِرت بموافقة لجنة التخطيط بالحكومة الإسرائيلية على إخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة حتى نهاية العام الجاري".

وأضاف: "تُعتبر هذه المنشآت خاصة لتصليح المركبات، بالإضافة إلى محلات تجارية ومطاعم، وهي من أكثر المناطق الحيوية في القدس".

وأوضح عبيدات أن "هذا القرار هدفه السيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين في مدينة القدس، ضمن إطار مساعيها لتغيير ملامح المدينة وتهويدها".

من جانبه، قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس في بيان، إن هذا القرار "غطرسة صهيونية يأتي في إطار تفريغ مدينة القدس من مقدّراتها الحيوية".

وتصادر سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات شاسعة يملكها فلسطينيون في القدس، بدعوى أنها "أراضي دولة"، أي أن ملكيتها للدولة.

وتقع منطقة "وادي الجوز" وسط مدينة القدس، ولا تبعد سوى عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة في المدينة.

وحسب منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية، فقد هدم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2004، ما يصل إلى 1007 منشآت سكنية وصناعية وتجارية في مدينة القدس، بدعوى عدم وجود ترخيص أو بزعم أن ملكيتها للدولة (إسرائيل).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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