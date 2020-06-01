هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 5.2% أو 24.8 مليار دولار على أساس شهري، حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بلغت 1775.2 مليار ريال (473.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس/آذار السابق له، حسب تقرير صدر عن "النقد العربي السعودي" مساء الأحد، وعليه تكون السعودية قد فقدت 50 مليار دولار (24 ملياراً في مارس/آذار و24.8 ملياراً في أبريل/نيسان) من احتياطياتها الأجنبية خلال الشهرين.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان السبت، إنه جرى تحويل 40 مليار منها إلى صندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".

وتضررت إيرادات السعودية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا". ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيّاً أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون الخزانة وسنداتها لديها، بينها السعودية التي بلغت استثماراتها 159.1 مليار دولار، حتى مارس/آذار الماضي.

وتوقعت السعودية ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري إلى 7-9%، بعد تفشي فيروس كورونا، مقارنة بـ6.4% في توقعات سابقة.

وخفضت حكومة المملكة ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عقب كورونا.

وأعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقِّعةً عجزاً قيمته 50 مليار دولار.

في السياق ذاته، ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، إلى 43.65 مليار ريال (11.64 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي التحويلات 42.66 مليار ريال (11.38 مليار دولار) في الفترة المناظِرة من 2019.

وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8% إلى 125.5 مليارات ريال (33.5 مليارات دولار). وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.