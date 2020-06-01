سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 1 يونيو/حزيران 2020
أردوغان يقول إن تركيا تلفت أنظار العالم في مرحلة وباء كورونا من خلال بنيتها التحتية الصحية / AA
1 يونيو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن لتركيا مكانة متقدمة باقتصاد العالم بعد كورونا. والأمم المتحدة تحذر من أن ضم إسرائيل أراضي فلسطينية سيشعل الصراع.

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أردوغان : لتركيا مكانة متقدمة باقتصاد العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح مستشفى البروفيسور الدكتور مراد ديلمنر للحالات الطارئة بإسطنبول: "تركيا لفتت أنظار العالم في مرحلة الوباء (كورونا) من خلال بنيتها التحتية الصحية ونظامها في التأمين الصحي العام ". [TRTعربي]

وأضح أن بلاده "تشهد نقلة نوعية في السياحة العلاجية“، مشيراً إلى أن المعطيات تُظهِر أن تركيا “ستكون لها أفضلية في الاقتصاد العالمي المتوقع إعادة هيكلته بعد الوباء". [الأناضول]

الأمم المتحدة: الضم سيشعل الصراع

حذرت الأمم المتحدة، في تقرير أعده المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، من أن ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية، سيؤدي إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة. [TRTعربي]

وقال ميلادينوف في التقرير إنه "يجب على جميع الأطراف الحفاظ على احتمالات حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية". [TRTعربي]

وأضاف أن "أي تحرك إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، أو أي انسحاب فلسطيني من الاتفاقات الثنائية سيغير الديناميكيات المحلية وسيؤدي على الأرجح إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة وغزة". [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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