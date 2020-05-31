سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا في تركيا.. تعافي أكثر من 127 ألفاً ورفع القيود عن 428 منطقة سكنية
تجاوز عدد المتعافين من كورونا بتركيا 127 ألفاً، ووزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يقول إن حالات الإصابة مستمرة في المستوى المتوقع.
كورونا في تركيا.. تعافي أكثر من 127 ألفاً ورفع القيود عن 428 منطقة سكنية
عدد المتعافين من كورونا في تركيا يتجاوز 127 ألفاً / Reuters
31 مايو 2020

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الأحد، إلى 127 ألفاً و127، إثر شفاء 989 مصاباً.

وحسب معطيات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات 163 ألفاً و942، بعد تسجيل 839 حالة.

أما عدد الوفيات فارتفع إلى 4 آلاف و540، بعد تسجيل 25 وفاة جديدة.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى إجراء 35 ألفاً و600 شخص فحص كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و39 ألفاً و194.

وتعليقاً على أرقام اليوم، غرد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر تويتر "حالات الإصابة تستمر في المستوى المتوقع".

وشدّد قوجة، على "ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية كارتداء الكمامات"، مؤكداً أن "النتائج الإيجابية تتحقق من الحرص في اتخاذ التدابير".

من جانبها، أعلنت الداخلية التركية، الأحد، رفع قيود الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا، عن 428 منطقة سكنية في 64 ولاية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قيود حظر التجول المستمرة منذ يومين في 15 ولاية ستنتهي الساعة 24.00 (21.00 ت.غ).

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات قضائية وإدارية بحق 9 آلاف و877 شخصاً بموجب قانون حفظ الصحة العامة، بسبب مخالفتهم للقيود.

وأوضحت الوزارة أن قيود الحجر الصحي مستمرة في 58 منطقة سكنية ضمن 24 ولاية، وأن عدد سكان تلك المناطق هو 51 ألفاً ا و669.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 127 ألفاً و127 والإصابات 163 ألفاً و942، والوفيات 4 آلاف و540.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us