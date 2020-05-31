ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الأحد، إلى 127 ألفاً و127، إثر شفاء 989 مصاباً.

وحسب معطيات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات 163 ألفاً و942، بعد تسجيل 839 حالة.

أما عدد الوفيات فارتفع إلى 4 آلاف و540، بعد تسجيل 25 وفاة جديدة.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى إجراء 35 ألفاً و600 شخص فحص كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و39 ألفاً و194.

وتعليقاً على أرقام اليوم، غرد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر تويتر "حالات الإصابة تستمر في المستوى المتوقع".

وشدّد قوجة، على "ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية كارتداء الكمامات"، مؤكداً أن "النتائج الإيجابية تتحقق من الحرص في اتخاذ التدابير".

من جانبها، أعلنت الداخلية التركية، الأحد، رفع قيود الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا، عن 428 منطقة سكنية في 64 ولاية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قيود حظر التجول المستمرة منذ يومين في 15 ولاية ستنتهي الساعة 24.00 (21.00 ت.غ).

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات قضائية وإدارية بحق 9 آلاف و877 شخصاً بموجب قانون حفظ الصحة العامة، بسبب مخالفتهم للقيود.

وأوضحت الوزارة أن قيود الحجر الصحي مستمرة في 58 منطقة سكنية ضمن 24 ولاية، وأن عدد سكان تلك المناطق هو 51 ألفاً ا و669.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 127 ألفاً و127 والإصابات 163 ألفاً و942، والوفيات 4 آلاف و540.