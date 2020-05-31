سياسة
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ترمب: أمريكا ستصنف جماعة "أنتيفا" المناهضة للفاشية منظمةً إرهابية
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر جماعة أنتيفا المناهضة للفاشية بالمنظمة الإرهابية. وذلك وسط احتجاجات عنيفة تعم البلاد رفضاً لوحشية الشرطة بعد مقتل مواطن أمريكي من أصل إفريقي على يد شرطي جثا بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس.
ترمب: أمريكا ستصنف جماعة "أنتيفا" المناهضة للفاشية منظمةً إرهابية
ترمب: أمريكا ستصنف جماعة "أنتيفا" المناهضة للفاشية منظمةً إرهابية / AFP
31 مايو 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، إن حكومته ستصنف جماعة أنتيفا المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية.

يأتي إعلان ترمب ،الذي ورد على تويتر، وسط احتجاجات عنيفة تعم البلاد رفضاً لوحشية الشرطة بعد وفاة رجل أسود ظهر في مقطع مصور وهو يحاول بصعوبة التنفس بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس.

وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار، السبت، إن "متعصبين ومحرضين مندسين" اختطفوا احتجاجات في المدن الأمريكية على وفاة الرجل٫ وأضاف في بيان مصور "مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم المنفصلة التي تتسم بالعنف".

ولم يتضح عدد المحتجين المشاركين في المظاهرات في أنحاء البلاد من أنتيفا أو إذا كان أي من أعضائها مشاركاً من الأصل.

وقال جون هارينجتون مدير إدارة السلامة العامة في مينيسوتا في مؤتمر صحفي، الأحد، إن نحو 20% من الاعتقالات التي جرت السبت كانت لأشخاص جاءوا من خارج الولاية رغم أنه لم يحصل بعد على العدد الإجمالي للاعتقالات التي جرت مساء السبت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصف ترمب فيها أنتيفا بالجماعة الإرهابية. كما قام سياسيون محافظون آخرون مثل عضو مجلس الشيوخ عن تكساس تيد كروز بالإدلاء بتصريحات مماثلة.

كما لم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترمب تسعى بجدية لإدراج أنتيفا في هذا التصنيف عبر القنوات الرسمية إذ سيتطلب ذلك كما هو متعارف عليه التنسيق مع عدة أجهزة اتحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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