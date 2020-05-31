سياسة
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نيويورك.. التحقيق في شبهة "دهس متظاهرين" بسيارة شرطة
يجرى التحقيق في شبهة "دهس متظاهرين" بسيارة شرطة إثر انتشار مقطع مصور يظهر فيه سيارة رباعية الدفع تابعة لشرطة المدينة "تدهس" متظاهرين في منطقة بروكلين
نيويورك.. التحقيق في شبهة "دهس متظاهرين" بسيارة شرطة
شرطة نيويورك تفتح تحقيقاً  في شبهة دهس متظاهرين بسيارة شرطة / Reuters
31 مايو 2020

فتحت شرطة مدينة نيويورك، الأحد، تحقيقاً بعد انتشار مقطع مصور يظهر فيه سيارة رباعية الدفع تابعة لشرطة المدينة "تدهس" متظاهرين في منطقة بروكلين.

والمتظاهرون كانوا يشاركون في الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس بولاية "مينيسوتا".

ويظهر في المقطع المصور، الذي نشر عبر "تويتر" وتبلغ مدته 27 ثانية، سيارة تابعة للشرطة وسط حشد من عشرات المتظاهرين يرشقها عدد منهم بقوارير وأشياء أخرى.

ثم تظهر سيارة شرطة ثانية إلى جانب الأولى التي كانت تسير وسط هؤلاء ببطء، وبعدها بثوان يبدأ السائق التقدم أكثر، ويبدو أن عدداً من المحتجين سقطوا نتيجة لذلك.

ويسمع بعد ذلك صراخ وصياح، بينما يصعد شخص على السيارة، ويبدأ بالقفز فوقها بهدف تخريبها على ما يبدو.

وأظهر مقطع ثان من زاوية أخرى، متظاهرين يحاولون منع السيارتين من المرور، وتتمكن الثانية من إجبار هؤلاء على التنحي ومغادرة المكان.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الحادث وفق شبكة "سي إن إن" المحلية "يؤجج نيران التفاعلات السلبية بين المواطنين ورجال الشرطة، الذين أدوا القسم على حمايتهم".

من جهته، قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو إن "الحادث الذي وقع السبت، مثير للقلق، ويجري التحقيق فيه"، إلا أنه شدد على أن "الضباط ربما لم يكن أمامهم خيار آخر"، حسب موقع "الحرة" المحلي.

وأضاف "لن ألقي اللوم على الضباط الذين يحاولون التعامل مع وضع مستحيل للغاية".

وتابع: "الأفراد الذين تجمعوا حول سيارة الشرطة قاموا بالتصرف الخطأ في الأساس، وخلقوا وضعاً غير مقبول"، ذاكراً أنه كان يتمنى لو اتبع الضباط نهجاً مختلفاً.

واندلعت احتجاجات عارمة في كبرى المدن الأمريكية خلال الأيام الأخيرة نتيجة الغضب الشعبي إزاء وفاة فلويد.

وشارك المئات في احتجاجات نيويورك، السبت، وأضرم متظاهرون النيران في عدد من السيارات التابعة للشرطة في منطقتي "بروكلين" و"كوينز" خلال اليومين الماضيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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