سياسة
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الأمم المتحدة: ضم إسرائيل أراضي فلسطينية سيشعل الصراع
الأمم المتحدة تحذر من أن ضم إسرائيل أراضي فلسطينية سيشعل الصراع، وذلك وفق تقرير أعده المبعوث الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، يعتزم تقديمه لاجتماع دولي يعقد الثلاثاء.
الأمم المتحدة: ضم إسرائيل أراضي فلسطينية سيشعل الصراع
يحذر تقرير أعده المبعوث الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف من أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية سيشعل الصراع / AFP
31 مايو 2020

حذرت الأمم المتحدة، الأحد، من أن ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية، سيؤدي إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير أعده المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، من المقرر تقديمه إلى اجتماع دولي يعقد الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج والأمم المتحدة والبنك الدولي، ويهدف لتعزيز الحوار بين المانحين والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال ميلادينوف في التقرير إنه "يجب على جميع الأطراف الحفاظ على احتمالات حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

وأضاف أن "أي تحرك إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، أو أي انسحاب فلسطيني من الاتفاقات الثنائية سيغير الديناميكيات المحلية وسيؤدي على الأرجح إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة وغزة".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم المستوطنات بالضفة اعتباراً من مطلع يوليو/تموز المقبل، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو.

ورداً على الخطوة الإسرائيلية أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 19 مايو/أيار الجاري، أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

وحذر ميلادينوف، من أنه "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، ستتلاشى إنجازات الحكومة الفلسطينية، وسيزداد وضع السلام والأمن سوءاً، وسنواجه بسياسات متطرفة وأكثر صلابة على كلا الجانبين".

وتعمل لجنة إسرائيلية ـ أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها تل أبيب في الضفة الغربية لسيادتها، والتي ستعترف الولايات المتحدة بها.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30٪ من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مراراً من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها، وقد يسبب اندلاع مقاومة شعبية لا تحمد عقباها

من ناحية أخرى، سلط تقرير المبعوث الأممي الضوء على "استجابة الأمم المتحدة السريعة والدقيقة لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال ميلادينوف، إن "هناك مخاوف كبيرة بشأن قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على التعامل مع زيادة الإصابات، خاصة في قطاع غزة".

وحتى السبت، وصل إجمالي المصابين بكورونا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة إلى 625 إصابة بينها 5 وفيات، حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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