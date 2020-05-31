باتت لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا من بين مدن أميركية عدّة، أُعلنَ فيها حظر للتجول السبت، في محاولة لوقف الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

كما فُرض حظر تجول ليلي في ولاية كنتاكي، بما في ذلك في لويزفيل، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات عنيفة وأعمال شغب عقب مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، بعدما طرحه شرطي أرضاً وثبّته لدقائق عدة ضاغطاً بركبته على رقبته، حتى لم يعد يستطيع التنفس، ونُقل إلى المستشفى حيث توُفّي.

وندّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينيابوليس ليل الجمعة بعد مقتل جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبراً أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويين".

وقال ترمب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يتابع تحليق رائدَي فضاء أمريكيين، إن "وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة". لكنه أضاف أن ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويون"، داعياً إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".

وفي لوس أنجلوس أطلق عناصر الشرطة الرصاص المطاطي خلال مواجهة مع متظاهرين اضرموا النار في سيارة للشرطة.

كما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين في شيكاغو ونيويورك، حيث جرت عمليات اعتقال عدة.

وألقى ترمب باللوم على "اليسار المتطرف" في أعمال العنف، بما في ذلك أعمال النهب والحرائق على نطاق واسع في مينيابوليس، قائلاً: "يجب أن لا نسمح لمجموعة صغيرة من المجرمين والمخربين بتدمير مدننا".

وقال الرئيس الأمريكي إن "الولايات والمدن يجب أن تصبح "أكثر صرامة" في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للشرطة، وإلا فإن الحكومة الاتحادية ستتدخل بإجراءات منها استدعاء الجيش وإلقاء القبض على الأشخاص".

وأضاف ترامب على تويتر: "على حكام الولايات ورؤساء البلديات الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة، وإلا فستتدخل الحكومة الاتحادية وتفعل ما يجب فعله، وهذا يشمل استخدام القوة غير المحدودة لجيشنا وعديداً من الاعتقالات".

وشهدت الولايات المتحدة الجمعة الماضية إحدى أسوأ ليالي الاضطرابات الأهلية منذ عقود.

وأُحرِقَت سيّارات ومراكز تابعة للشرطة في نيويورك ودالاس وأتلانتا وغيرها.

فيما دعا جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إلى تطبيق العدالة وإلى "قيادة حقيقية" للولايات المتحدة، متهماً الرئيس دونالد ترمب بالتشجيع على العنف بعد تهديده باستخدام القوة العسكرية المميتة لإنهاء أعمال شغب في مدينة منيابوليس.

وبدأت الاحتجاجات في منيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، سلمياً، لكن حلت محلها ليال من أعمال الإحراق والنهب والتخريب بعد أن صبّ المحتجون جامّ غضبهم على السلطات عقب موت جورج فلويد.

وقال بايدن الذي يُحتمل أن ينافس ترمب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني، إن عضب الأمريكيين من أصول إفريقية وإحباطهم وإنهاكهم "لا يُنكر"، وإن البلاد تحتاج إلى مواجهة "جرحها العميق المفتوح" المتعلق بالعنصرية.

وقال مشيراً إلى ترمب: "هذا ليس وقت التغريدات الملتهبة، إنه ليس وقت التشجيع على العنف".

وأضاف: "هذه أزمة وطنية، ونحتاج إلى قيادة حقيقية في الوقت الحاضر، قيادة تأتي بالجميع إلى المائدة ليكون بإمكاننا اتخاذ إجراءات لاجتثاث العنصرية المنظمة".