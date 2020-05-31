سياسة
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بعد شهرين من إغلاقه بسبب كورونا.. المسجد الأقصى يُفتح من جديد
دخل مئات المصلين الفلسطينيين باحات المسجد الأقصى مكبّرين، بعد إغلاقه لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا. وفُتح المسجد أمام المصلين للتعبد والصلاة وسط دعوات وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات السلامة المناسبة.
بعد شهرين من إغلاقه بسبب كورونا.. المسجد الأقصى يُفتح من جديد
المسجد الأقصى يفتح أبوابه أمام المصلين بعد شهرين من إغلاقه بسبب فيروس كورونا / AA
31 مايو 2020

فتح المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة فجر الأحد، أبوابه بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

ودخل مئات المصلين الفلسطينيين باحات المسجد من أبواب حطّة والمجلس والسلسلة، مكبّرين ومردّدين شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم إليه، حسب وكالة الأناضول.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية عبر مآذن المسجد فجر الأحد، إعادة فتحه أمام المصلين لأداء الصلوات والتعبد.

ودعت الدائرة المصلين إلى الانتشار في مصليات المسجد الأقصى كافة واتخاذ إجراءات السلامة المناسبة.

وارتدى المصلون الكمامات مصطحبين سجادات الصلاة بحوزتهم بهدف تحقيق السلامة الشخصية خلال الصلاة منعاً لانتشار الفيروس، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

يتزامن ذلك مع دعوات أطلقتها مجموعات شبابية مقدسية بهدف التصدي لأي محاولة من المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام المسجد.

وكان ما يُسمَّى منظمات "جبل الهيكل" المتطرفة، دعت إلى اقتحام المسجد الأحد، بعد أن أعيدَ فتحه.

وفي 23 مارس/آذار الماضي أعلن مجلس الأوقاف تعليق دخول المصلين إلى المسجد، بسبب تفشي فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين تقام الصلوات في المسجد، ولكن بمشاركة حراسه وعدد من موظفي دائرة الأوقاف فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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