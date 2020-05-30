يقترب عدد المتعافين من كورونا في تركيا من 127 ألفاً إثر تعافي 1021، واتخذ بالتزامن مع ذلك قرارات تهدف إلى تخفيف قيود كورونا على المرافق والأماكن العامة، كما إلغاء إلزامية الحصول على إذن مسبق للسفر بين المدن عبر وسائل النقل الجماعي.

عدد المتعافين من كورونا يقترب من 127 ألفاً

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، السبت، إلى 126 ألفاً و984، إثر شفاء 1021.

وحسب المعطيات، التي أعلنتها وزارة الصحة، بلغ إجمالي المصابين 163 ألفاً و103 إصابات، بعد تسجيل 983 حالة.

أما عدد وفيات كورونا في البلاد فارتفع إلى 4 آلاف و515، بعد تسجيل 26 وفاة، السبت.

وفي تغريدة على تويتر، أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أنّ إجمالي عدد اختبارات الكشف عن كورونا بلغ أكثر من مليوني اختبار.

تخفيف قيود كورونا على الأماكن العامة

أصدرت الداخلية التركية، تعميماً ينص على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس والشواطئ.

وقالت الوزارة في التعميم: "سيتم السماح بفتح المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وحدائق الشاي والنوادي لغاية الساعة العاشرة مساء اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران المقبل".

وأشارت إلى أن "المتنزهات والحدائق والشواطئ ستستقبل روادها اعتباراً من 1 يونيو".

وقررت الوزارة "منع تدخين الشيشة أو اللعب بالورق وغيره في أماكن الترفيه والاستراحات العامة المزمع إعادة فتحها الاثنين".

ويشمل التعميم "فتح المسابح والمنتجعات الحرارية والحمامات ومراكز الساونا إلى العاشرة مساء، ومراكز الرياضة حتى منتصف الليل".

ويحظر التعميم "أنشطة الموسيقى والرقص واللعب والتي من شأنها أن تتسبب بحدوث ملامسة مباشرة في أماكن الاستراحة والترفيه المفتوحة للعامة".

ولفتت الوزارة إلى أن الأماكن التابعة للمرافق السياحية لن تخضع للقيود المتعلقة بساعات العمل، مع مراعاة التدابير بشكل عام.

وأوضحت أن القرارات تأتي في إطار إدارة المخاطر وتحقيق العزلة الاجتماعية والحفاظ على التباعد والسيطرة على انتشار الفيروس.

وشدّدت على الانتقال لمرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية تماشياً مع التطورات الإيجابية التي تحققت فيما يتعلق بخفض تأثير الفيروس.

ووفقاً للتعميم، فإن السلطات التركية ستفرض العقوبات اللازمة على المخالفين للتدابير والقرارات المتخذة في إطار قانون حفظ الصحة العامة.

إلغاء قيود التنقل بين 15 ولاية ليل الأحد

أعلنت الداخلية التركية أيضاً، إلغاء القيود المفروضة على التنقل بين 15 ولاية، منتصف ليل الأحد.

وذكرت الوزارة في تعميم، أنه سيجرى السماح لمن دون 18 عاماً المشمولين بحظر التجول بالسفر بين المدن رفقة ذويهم.

وأشار التعميم إلى إلغاء إلزامية الحصول على إذن مسبق للسفر بين المدن عبر وسائل النقل الجماعي.

ولفت أيضاً إلى إلغاء القيود المفروضة على التنقل بين 14 ولاية كبرى بينها إسطنبول وأنقرة، إضافةً لولاية زونغلداق، ليل الأحد.

وأضاف أن الولايات المشمولة بالقرار هي: أنقرة، باليكسير، بورصة، إسكي شهير، غازي عنتاب، إسطنبول، إزمير، قيصري، كوجا إيلي، قونية، مانيسا، صقاريا، صامسون، وان، وزونغلداق.

وذكر أن الراغبين في السفر عبر الطائرات أو الحافلات أو القطارات، عليهم الحصول على شفرة من تطبيق "المنزل يتسع للحياة"، الخاص بمتابعة الأوضاع الصحية للمواطنين ومراقبة خطر تفشي كورونا.

وأشار إلى استمرار قيود السفر المفروضة على المسنين وما فوق 65 عاماً، وضرورة حصولهم على ترخيص من أجل التنقل بين الولايات، وشرط عدم عودتهم من وجهتهم إلا بعد شهر.

وأفاد بأن المخالفين للتدابير المتخذة وقيود التنقل، سيعاقبون وفق القوانين الجاري العمل بها.

يُذكر أن السلطات التركية، اتخذت مجموعة من التدابير الوقائية عقب ظهور فيروس كورونا بالبلاد في مارس/آذار الماضي، بينها تقييد حركة التنقل بين الولايات وحظر التجوال الجزئي.