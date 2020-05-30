سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي يحث أمريكا على إعادة النظر في قطع العلاقات مع منظمة الصحة
حث الاتحاد الأوروبي، السبت، الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، وقال إن "هذا هو وقت تعزيز التعاون والحلول المشتركة، والتصرفات التي تضعف النتائج الدولية لا بد من تجنبها".
الاتحاد الأوروبي يحث أمريكا على إعادة النظر في قطع العلاقات مع منظمة الصحة
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن هذه الخطوة متهماً المنظمة بأنها أصبحت دمية في يد الصين / Reuters
30 مايو 2020

حث الاتحاد الأوروبي، السبت، الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وخوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي, في بيان: "في مواجهة هذا التهديد العالمي، هذا هو وقت تعزيز التعاون والحلول المشتركة. التصرفات التي تضعف النتائج الدولية لا بد من تجنبها".

وأضاف البيان: "وفي هذا السياق، نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في القرار الذي أعلنته".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن هذه الخطوة متهماً المنظمة بأنها أصبحت دمية في يد الصين.

وأدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أيضاً الخطوة وتعهد بإجراء محادثات مكثفة مع واشنطن في هذا الشأن, وقال لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية إن القرار يمثل "إشارة خاطئة في توقيت خاطئ", وأضاف أن مع استمرار تزايد الأعداد في العالم "لا يمكننا أن ندمر السد المانع في وسط العاصفة".

وقاد الاتحاد الأوروبي دعوات لمراجعة الاستجابة الدولية لجائحة كورونا بما يشمل أداء منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us