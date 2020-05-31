أهم الأحداث:

ارتفاع عدد متعافي كورونا في تركيا وتخفيف القيود على المرافق العامة والسفر، والجيش الليبي يتقدم بقوة في محيط مطار طرابلس والسراج يؤكد أن الحل بعد دحر العدوان.

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تركيا.. تخفيف قيود كورونا

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا السبت، إلى 126 ألفاً و984، بعد شفاء 1021. [TRT عربي]

وأصدرت الداخلية التركية، تعميماً ينص على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس والشواطئ. [TRT عربي]

كما أعلنت الداخلية التركية إلغاء القيود المفروضة على التنقل بين 15 ولاية، منتصف ليل الأحد. [الأناضول]

السراج: الحل بعد دحر العدوان

قال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن "الحل السياسي للأزمة في البلاد هو ما تستهدفه الحكومة فور دحر العدوان". [

TRT عربي

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وأعلن الجيش الليبي "التقدم بقوة" في محيط محور الرملة ومحيط مطار طرابلس جنوبي العاصمة، مع انتشال عدد من جثث مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. [TRT عربي]

كما أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية العثور على مقبرة جماعية جنوبي طرابلس، بعد استعادتها من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر. [الأناضول]