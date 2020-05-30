أكد رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، السبت، أن استمرار دول في دعم حفتر بالسلاح يشجعه على مواصلة العدوان، فيما صرّح المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، بأن قوات الجيش تتقدم بقوة في محور الرملة بجانب محيط المطار وانتشلت عدداً من جثث مليشيا حفتر، يتزامن ذلك مع العثور على مقبرة جماعية جنوبي طرابلس في منطقة الساعدية، بعد تحريرها من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

السراج لكونتي: نستهدف الحل السياسي فور دحر العدوان

قال السراج خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن "الحل السياسي للأزمة في البلاد هو ما تستهدفه الحكومة فور دحر العدوان".

وأضاف السراج إن "تدفق الأسلحة إلى الطرف المعتدي، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لم يتوقف بل ازدادت وتيرته"، مؤكداً أن "استمرار الدول الداعمة للطرف المعتدي في تزويده بالأسلحة شجعه على مواصلة العدوان".

وأشار إلى ارتكاب مليشيا حفتر "جريمة" عبر زرع الألغام في المناطق السكنية التي كانت تسيطر عليها؛ ما تسبب بمقتل عدد من المدنيين بعد عودتهم لتفقد منازلهم، طالباً مساعدة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام وتفكيكها.

وحول عملية "إيريني" الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، جدد السراج موقف حكومته بضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً لتكون فعالة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 31 مارس/آذار الماضي، انطلاق عملية "إيريني"، ويقع نطاقها في البحر المتوسط؛ لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، طلب رئيس الحكومة الليبية من كونتي تقديم دعم حقيقي لخفر السواحل الليبي ليستمر في دوره الفعال بإنقاذ المهاجرين.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن قلق بلاده حيال استمرار جهات خارجية في إرسال أسلحة إلى ليبيا، معتبراً أن ذلك يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطراً على جيران ليبيا وعلى الأمن الأوروبي.

وشدد كونتي على ضرورة العودة للمسار السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

بركان الغضب: تقدم بقوة

وأعلن الجيش الليبي "التقدم بقوة" في محيط محور الرملة ومحيط مطار طرابلس جنوبي العاصمة، مع انتشال عدد من جثث مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وفق بيان عبر فيسبوك، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش.

وأفاد البيان بأن "أبطال لواء المحجوب، التابع لقوات المنطقة العسكرية الوسطى الباسلة، تتقدم بقوة في محور الرملة، ومحيط مطار طرابلس".

وأوضح البيان أن تلك القوات "سيطرت على سيارتين مسلحتين ودمرت 6 أخرى"، مؤكداً أن القوات "انتشلت عدداً (لم يحدده) من جثث عناصر حفتر، بعد هروب فلول المليشيات".

ليبيا.. العثور على مقبرة جماعية

وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، العثور على مقبرة جماعية جنوبي طرابلس، بعد استعادتها من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وقالت الداخلية في بيان، إن "العثور على المقبرة، جاء بعد ورود بلاغ لمركز شرطة الساعدية بمديرية أمن الجفارة، من قسم الهلال الأحمر بالزنتان، عن وجود مقبرة جماعية بمنطقة الساعدية قرب مسجد الزيتوني".

وأوضح أنه "تم تكليف دوريات البحث الجنائي رفقة النيابة العامة والهلال الأحمر، بالانتقال إلى المكان، وتم العثور على المقبرة وإخراج أربعة جثامين متحللة بالكامل تعود لرجل وامرأة وطفلين".

وأشارت الداخلية إلى أنه "جرى التعرف على الجثامين وهي لعائلة خليفة محمد الرخرى وزوجته وابنتيه، المبلغ عن فقدانهم منذ أكتوبر 2019".

وذكر البيان أن العائلة كانت مختطفة من قبل عصابة إجرامية، دون مزيد من التوضيح.

وأكدت الوزارة أنها "ستضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بأمن المواطنين، وبأن القانون سيكون هو الرادع لمحاسبة هؤلاء".

والجمعة، أعلن الجيش الليبي أن قواته تطارد مليشيا حفتر، في محيط مطار طرابلس، وأنها تمكنت من السيطرة على تمركزات مهمة، دون ذكر تفاصيل.

ونجح الجيش في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرات حمزة واليرموك والتكبالي.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.