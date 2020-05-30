تشهد مدينة إسطنبول، الأحد، افتتاح مستشفيي "البروفيسور الدكتور مراد ديلمنر" في مطار أتاتورك، و"الدكتور إسماعيل نيازي قورتولموش" في منطقة هادم كوي، وسط مراسم رسمية.

وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إنه سيتم إنجاز مستشفيين إضافيين في إسطنبول خلال مدة أقصاها 45 يوماً، في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وجرى وضع حجر الأساس لمستشفى "البروفيسور الدكتور مراد ديلمنر" ، عقب إعلان الرئيس التركي، وتم الانتهاء من أعمال بنائه وتجهيزه خلال فترة قصيرة.

وعبر بنيته التحتية المتطورة وهندسته المعمارية الأفقية ومظهره الحديث، سيلعب مستشفى "البروفيسور الدكتور مراد ديلمنر" بمنطقة يشيل كوي، دوراً مهماً ما بعد مرحلة كورونا.

ويهدف المستشفى لتقديم إسهامات مهمة في مكافحة كورونا، فضلاً عن تقديم خدماته في مجال السياحة العلاجية ومكافحة الأوبئة والأمراض المحتملة بعد مرحلة كورونا.

خدمات في مختلف الاختصاصات

منذ وضع حجر الأساس للمستشفى وحتى اكتماله، شارك في بنائه ما يقرب من 4000 عامل في 3 نوبات.

وبني المستشفى على أرض تبلغ مساحتها 125 ألف متر مربع، تم تخصيص 50 ألف متر مربع منها للمناظر الطبيعية ومرأب للسيارات.

ويتميز المرأب بسعة 500 سيارة، بينما تبلغ مساحة المباني المغلقة في المستشفى 75 ألف متر مربع.

وسيقدم المستشفى مساهمات كبيرة للنظام الصحي حيث تبلغ سعته 1008 أسرة، ويضم 16 غرفة عمليات.

وكذلك يحتوي على 576 غرفة مرضى مزودة بحمام، بينها 36 غرفة مزودة بمعدات خاصة بمرضى القصور الكلوي، والعناية المركزة.

ويتضمن 432 سريراً لمرضى العناية المركزة، و36 سريراً لقسم الطوارئ، و8 لفرز المصابين، وجهازين للإنعاش القلبي الرئوي، و4 أجهزة للتصوير المقطعي، و4 للرنين المغناطيسي، وغرفتين للتصوير الشعاعي.

المستشفى التاريخي مركز شفاء

بُني مستشفى هادم كوي العسكري على يد السلطان عبد الحميد الثاني، إلا أنه كان مهجوراً منذ فترة، قبل البدء بترميمه مجدداً الشهر الماضي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وسيتم افتتاح المستشفى التاريخي الذي يعتبر من أقدم مشافي إسطنبول، في حفل رسمي الأحد، بعد إتمام أعمال الترميم التي طالته في ظل مكافحة وباء كورونا.

واستغرقت عملية ترميم المستشفى 45 يوماً، وشارك فيها 500 عامل، وسيطلق عليه اسم الدكتور إسماعيل نيازي قورتولموش في هادم كوي.

والجمعة، افتتح الرئيس أردوغان مستشفى "البروفسورة الدكتورة فريحة أوز"، الذي تم بناؤه في 45 يوماً بمنطقة سنجق تبة في مدينة إسطنبول، في إطار مكافحة فيروس كورونا.