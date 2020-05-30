سياسة
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بريطانيا قلقة إزاء إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "قلقها" من إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا، وقالت الخارجية البريطانية "قلقون من الأنباء التي تحدثت عن إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا، ومن الأدلة المتزايدة على تورط روسيا مع قوات حفتر في ليبيا".
بريطانيا قلقة إزاء إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا
القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا كشفت عن إخفاء روسيا هوية نحو 14 مقاتلة حربية في قاعدة عسكرية بسوريا قبل إرسالها إلى ليبيا / AFP
30 مايو 2020

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "قلقها" من إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان خطي لوكالة الأناضول: "قلقون من الأنباء الأمريكية الأخيرة التي تحدثت عن إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا، ومن الأدلة المتزايدة على تورط روسيا مع قوات حفتر في ليبيا".

وأكد البيان أن "هذا التدخل الخارجي يفاقم الصراع ويقوّض عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة"، داعياً الأطراف الليبية إلى "المساهمة في الجهود الأممية من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي".

وفي 21 مايو/أيار الحالي كشف وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، عن إرسال 6 مقاتلات روسية الصنع من طراز "Mig-29" واثنتين من طراز "Su-24"، من قاعدة حميميم الروسية في سوريا إلى قوات حفتر شرقي ليبيا.

في حين قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف، إن الحديث عن إرسال بلاده مقاتلات إلى ليبيا لا يعكس الحقيقة.

وأضاف كراسوف: "قصة رعب أمريكية أخرى، وهذه معلومات مزيفة وكاذبة مماثلة للإدارات الأمريكية السابقة".

والأربعاء كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، عن إخفاء روسيا هوية ما لا يقل عن 14 مقاتلة حربية في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى ليبيا.

وقالت في البيان إنها رصدت "انطلاق مقاتلات Mig-29، وSu-24، من روسيا خلال مايو/أيار الجاري، وكانت تحمل شعار القوات الجوية الروسية، لكن بعد هبوطها في قاعدة حميميم (غرب سوريا)، أُعيدَ طلاء مقاتلات Mig-29، وخرجت من القاعدة دون أي علامات" تدل على تبعيتها لدولة ما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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