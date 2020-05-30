سياسة
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تركيا: تلاوة القرآن في "آيا صوفيا" لا تتعارض واتفاقية اليونسكو
أكدت تركيا أن تلاوة القرآن في متحف آيا صوفيا لا تتعارض مع مكانة المتحف الأثرية حول العالم، ولا مع اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي، رداً على استنكار اليونان تلاوة آيات من القرآن الكريم في متحف آيا صوفيا، في ذكرى فتح إسطنبول، الجمعة.
تركيا: تلاوة القرآن في "آيا صوفيا" لا تتعارض واتفاقية اليونسكو
الخارجية التركية: اعتراض اليونان المستمر على تلاوة القرآن الكريم في متحف آيا صوفيا، يعتبر باطلاً ولن يفضي إلى نتيجة / AA
30 مايو 2020

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن تلاوة القرآن في متحف آيا صوفيا لا تتعارض مع مكانة المتحف الأثرية حول العالم، ولا مع اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي.

جاء ذلك في بيان له، السبت، ردا على استنكار اليونان تلاوة آيات من القرآن الكريم في متحف آيا صوفيا، في ذكرى فتح إسطنبول، الجمعة.

وأكد أقصوي أن اعتراض اليونان المستمر على تلاوة القرآن الكريم في متحف آيا صوفيا، يعتبر باطلاً ولن يفضي إلى نتيجة.

وأضاف أنه في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الأذان من المآذن المنتشرة في القارة الأوروبية، يعتبر استياء اليونان، وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد مسجد في عاصمتها، من أصوات الآذان، دليلاً على الحالة النفسية السائدة في هذه البلاد.

وأفاد أقصوي أن تلاوة القرآن في المتحف لا تتعارض لا مع مكانة آيا صوفيا الأثرية حول العالم، ولا مع اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972.

وأكد على أن "آيا صوفيا سيبقى قيمة مهمة بالنسبة لتركيا والإنسانية جمعاء، وسنواصل الحفاظ عليها، وندعو اليونان للتخلص من عقدها التاريخية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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