سياسة
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استئناف الرحلات الجوية الداخلية في تركيا مطلع يونيو/حزيران
كشف وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية بين بعض المحافظات التركية كإسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وطرابزون، اعتباراً من 1 يونيو/حزيران.
استئناف الرحلات الجوية الداخلية في تركيا مطلع يونيو/حزيران
استئناف الرحلات الجوية الداخلية في تركيا مطلع يونيو/حزيران       / AP
30 مايو 2020

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتباراً من 1 يوينو/حزيران المقبل، في إطار خطوات تخفيف التدابير المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح قره إسماعيل أوغلو، أن الرحلات متوقفة منذ 28 مارس/آذار الماضي في إطار التدابير المتخذة آنذاك ضدّ تفشي كورونا.

ولفت إلى أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة كورونا بفضل الإجراءات المتخذة، وعودة البنية التحتية للنقل إلى وضعها الطبيعي.

وقال: "أول رحلة داخلية ستكون من مطار إسطنبول إلى مطار أسانبوغا في العاصمة أنقرة في 1 يوينو/حزيران".

وتابع: "ستنطلق رحلات جوية من إسطنبول إلى أنقرة وإزمير وأنطاليا وطرابزون، وستُفتح المطارات الأخرى تدريجياً".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الخميس سلسلة إجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا، اعتباراً من 1 يونيو/حزيران المقبل، بعد النجاح في كبح جماح انتشار فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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