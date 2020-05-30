سياسة
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ميركل ترفض دعوة ترمب لحضور قمة مجموعة السبع
أعلنت الحكومة الألمانية، رفض المستشارة أنغيلا ميركل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن. وعزا المتحدث باسم الحكومة قرار ميركل عدم الحضور إلى انتشار جائحة كورونا، حسبما نقل موقع "دويتشه فيله" الألماني.
ميركل ترفض دعوة ترمب لحضور قمة مجموعة السبع
المستشارة الألمانية ترفض دعوة ترمب إلى قمة مجموعة السبع بسبب كورونا / Reuters
30 مايو 2020

أعلنت الحكومة الألمانية رفض المستشارة أنغيلا ميركل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن.

وعزا المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايفرت، في تصريح صحفي، قرار ميركل عدم الحضور، إلى انتشار جائحة كورونا، حسبما نقل موقع "دويتشه فيله" الألماني.

وقال سايفرت لموقع "بوليتيكو" الإلكتروني الأمريكي، إن "المستشارة الفدرالية تشكر الرئيس على دعوته إلى قمة مجموعة السبع".

وأضاف: "حتى اليوم ونظراً إلى الوضع العامّ للوباء، لا يمكنها القبول بمشاركتها شخصياً والسفر إلى واشنطن".

وميركل أول مسؤولة ترفض رسمياً الدعوة إلى الحضور شخصياً، في مجموعة السبع التي تضمّ اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى أمريكا.

وكان ترمب وراء فكرة استضافة قمة مجموعة السبع على مستوى القادة شخصياً فحسب، بعد أشهر من إلغاء قمة مارس/آذار وسط مخاوف من فيروس كورونا.

وقد حصل على دعم من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال إن اجتماع قادة العالم يجب أن يُعقد بحضور القادة شخصياً إن أمكن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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