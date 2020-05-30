سياسة
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بسبب نشاط روسيا في ليبيا.."أفريكوم" تلوّح بنشر قوات بتونس
كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجمعة، عن إمكانية نشر قوات لها في تونس، على خلفية الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا، وذلك بهدف تحقيق "الأمن الإقليمي" ومجابهة تصاعد العنف في ليبيا.
بسبب نشاط روسيا في ليبيا.."أفريكوم" تلوّح بنشر قوات بتونس
القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" تكشف عن إمكانية نشر قواتها في تونس / Getty Images
30 مايو 2020

كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجمعة، عن إمكانية نشر قواتها في تونس، على خلفية الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا.

وقالت "أفريكوم" في بيان، إن قائدها ستيفن تاونسند، أعرب لوزير الدفاع التونسي عماد الحزقي في اتصال هاتفي، عن استعدادهم لنشر "قوات مساعدة أمنية" هناك، وعن القلق من الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا.

وأكّد البيان أن المسؤولين التونسي والأمريكي، اتفقا على التعاون من أجل تحقيق الأمن الإقليمي ومجابهة تصاعد العنف في ليبيا.

واعتبر تاونسند أن "الأمن في شمالي إفريقيا أصبح مصدر قلق كبيراً، في الوقت الذي تؤجج فيه روسيا الصراع في ليبيا" حسب البيان.

وتابع: "سنبحث عن طرق جديدة لمعالجة هواجسنا الأمنية المشتركة مع تونس باستخدام قواتنا".

وأضاف البيان أن تونس تدرك فوائد الارتباط مع القيم والمهنية الأمريكية، وأنها تقدّر الشراكة مع الولايات المتحدة.

وشدّد المسؤول العسكري على التزام بلاده العمل مع شركائها الأفارقة لمواجهة التحديات المشتركة، في ضوء استمرار تهديدات ما سمّاه "الشبكات الإرهابية والجهات الخبيثة".

وحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر عن الجانب التونسي تعليق رسمي حول ما أوردته قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا.

يشار إلى أن "أفريكوم" تتبع القوات البرية الأمريكية، وترسل وحداتها إلى الدول المتحالفة لتقديم الأمن والتدريب وإجراء مناورات.

والأربعاء كشفت "أفريكوم" عن إخفاء روسيا هُوية ما لا يقلّ عن 14 مقاتلة حربية من طراز "Su-24" و"MiG-29" في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى ليبيا.

قلقألماني

وفي التطورات السياسية أيضاً أعربت الخارجية الألمانية عن قلها البالغ إزاء تصاعد العمليات العسكرية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وقالت إن أطراف الصراع ليست مقتنعة بالحلول السياسية، "رغم أن الأزمة هناك لا يمكن أن تُحَلّ إلا بعملية سياسية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ماريا أديبار، إنه بعد موافقة حكومة الوفاق الوطني على مقترحات وقف إطلاق النار، قدم حفتر مقترحاته بشأن ذلك، ويجري الإعداد لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.

وأعربت المسؤولة الألمانية عن أملها في تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال جلسة المجلس في يونيو/حزيران المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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