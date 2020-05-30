أهم الأحداث:
أردوغان يؤكد أن تركيا تحمي مصالحها في البر والبحر، ومستشفيات اليمن تمتلئ تماماً بمصابي كورونا وحصيلة الوفيات تبلغ أقصاها.
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براً وبحراً.. تركيا تحمي مصالحها
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا تحمي مصالحها، ليس فقط على أرضها بل أيضاً في حدودها البحرية من جهاتها الثلاث. [TRT عربي]
جاء ذلك في تغريدة له الجمعة عقب إبحار سفينة التنقيب "فاتح" إلى البحر الأسود، لإجراء أول أعمال التنقيب بالتزامن مع الذكرى 567 لفتح مدينة القسطنطينية (إسطنبول). [TRT عربي]
وقال: "شقّت سفينة الفاتح طريقها في هذا اليوم المجيد بالتزامن مع الذكرى 567 لفتح مدينة إسطنبول نحو البحر الأسود، لإجراء أعمال التنقيب"، متمنيا أن تكون "مناسبة خير لبلدنا". [الأناضول]
كورونا اليمن .. الأمم المتحدة تحذر
أعلنت الحكومة اليمنية مساء الجمعة تسجيل 8 وفيات بكورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ اكتشاف أول إصابة في 10 أبريل/نيسان الماضي. [TRT عربي]
وقال ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن أوك لوتسما في بيان، إن "38 مستشفى خُصصت لمواجهة كورونا في جميع أنحاء اليمن، وقد امتلأت أسرَّتها تماماً بالمصابين". [TRT عربي]
وحذر المسؤول الأممي من مجاعة ستضرب ملايين اليمنيين إذا فرضت السلطات التباعد الاجتماعي، إذ سيصعب على الناس كسب قوت يومهم. [الأناضول]