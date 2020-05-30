سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 مايو/أيار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 30 مايو/أيار 2020
أردوغان: شقت سفينة الفاتح طريقها في هذا اليوم المجيد بالتزامن مع الذكرى 567 لفتح مدينة إسطنبول، نحو البحر الأسود لأداء أعمال التنقيب  / AA
30 مايو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد أن تركيا تحمي مصالحها في البر والبحر، ومستشفيات اليمن تمتلئ تماماً بمصابي كورونا وحصيلة الوفيات تبلغ أقصاها.

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براً وبحراً.. تركيا تحمي مصالحها

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا تحمي مصالحها، ليس فقط على أرضها بل أيضاً في حدودها البحرية من جهاتها الثلاث. [TRT عربي]

جاء ذلك في تغريدة له الجمعة عقب إبحار سفينة التنقيب "فاتح" إلى البحر الأسود، لإجراء أول أعمال التنقيب بالتزامن مع الذكرى 567 لفتح مدينة القسطنطينية (إسطنبول). [TRT عربي]

وقال: "شقّت سفينة الفاتح طريقها في هذا اليوم المجيد بالتزامن مع الذكرى 567 لفتح مدينة إسطنبول نحو البحر الأسود، لإجراء أعمال التنقيب"، متمنيا أن تكون "مناسبة خير لبلدنا". [الأناضول]

كورونا اليمن .. الأمم المتحدة تحذر

أعلنت الحكومة اليمنية مساء الجمعة تسجيل 8 وفيات بكورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ اكتشاف أول إصابة في 10 أبريل/نيسان الماضي. [TRT عربي]

وقال ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن أوك لوتسما في بيان، إن "38 مستشفى خُصصت لمواجهة كورونا في جميع أنحاء اليمن، وقد امتلأت أسرَّتها تماماً بالمصابين". [TRT عربي]

وحذر المسؤول الأممي من مجاعة ستضرب ملايين اليمنيين إذا فرضت السلطات التباعد الاجتماعي، إذ سيصعب على الناس كسب قوت يومهم. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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