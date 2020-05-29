أعلنت تركيا الجمعة، ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 125 ألفاً و963، على إثر تماثل 1594 مصاباً للشفاء.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 162 ألفاً و120، على إثر تسجيل 1141 حالة.

ووفق المعطيات ذاتها، سجلت تركيا 28 وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و489.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة، "استمرار انخفاض الإصابات بكورونا مع زيادة عدد الاختبارات".

كما أشار قوجة إلى استمرار الانخفاض في أعداد المرضى داخل وحدات العناية المركزة.