سياسة
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أردوغان: التأمين الصحي في تركيا نموذج عالمي ناجح
قال الرئيس التركي أثناء افتتاح مستشفى جرى بناؤه خلال 45 يوماً بإسطنبول، في إطار مكافحة كورونا، إن بلاده أرسلت مساعدات طبية إلى أكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبت ذلك، وإن نظام التأمين الصحي العام في تركيا هو الأكثر شمولاً والأقل تكلفة بالعالم.
أردوغان: التأمين الصحي في تركيا نموذج عالمي ناجح
الرئيس التركي أثناء افتتاح مستشفى جرى بناؤه خلال 45 يوماً بإسطنبول في إطار مكافحة كورونا / AA
29 مايو 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظام التأمين الصحي في البلاد يشكل نموذجاً عالمياً ناجحاً.

جاء ذلك خلال افتتاح مستشفى "البروفسورة الدكتورة فريحة أوز"، الذي جرى بناؤه في 45 يوماً بمنطقة سنجق تبة في مدينة إسطنبول، ضمن إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس أردوغان: "ستجذب مؤسساتنا الصحية ونظام التأمين الصحي في تركيا، مزيداً من الاهتمام العالمي كنموذج ناجح بعد فترة الوباء".

ولفت إلى أن وفوداً من شتى أنحاء العالم تزور تركيا للاطلاع على نظام التأمين الصحي العام لديها.

وحول التضامن في مكافحة كورونا، قال الرئيس أردوغان: "أرسلنا حتى الآن مساعدات طبية إلى أكثر من 90 دولة، من أصل 190 طلبت المساعدة".

وأكد أن تركيا دخلت مساراً تمضي فيه بخطى واثقة نحو أهدافها المنشودة في كل المجالات، مبيناً أنها ستحقق حتماً أهداف 2023، بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وتابع أردوغان: "مصممون على أن نورث شبابنا تركيا كبيرة وقوية في الذكرى الـ600 لفتح إسطنبول التي توافق عام 2053".

وأضاف: "في الوقت الذي انهار فيه النظام الصحي في العديد من بلدان العالم بسبب الوباء، فإن تركيا تبوأت مكانة مختلفة عبر استخدام إمكاناتها بصورة جيدة، وإحداث إمكانات جديدة كما هو الحال عليه هنا (افتتاح المستشفى)".

وأوضح أن المستشفى يمتلك مهبط مروحيات، وتبلغ مساحته المغلقة 72 ألف متر مربع، ويضم أكثر من ألف سرير، ومجهز بأحدث المعدات.

وأكد أردوغان أن تشييد المستشفى في فترة قصيرة وافتتاحه أمام خدمة المواطنين مؤشر للنجاح على مستوى العالم.

وبين أنه عند الضرورة يمكن تحويل كل غرف المستشفى إلى وحدات عناية مركزة.

ولفت أردوغان إلى أن المستشفى مثال ملموس على المستوى الذي وصلت إليه تركيا في القطاع الصحي.

وبين أن عدد المرضى الأجانب الذين تلقوا العلاج في تركيا العام الماضي بلغ قرابة 750 ألفاً، متوقعاً أن يتضاعف العدد المذكور في السنوات القادمة.

ولفت أردوغان إلى إنشاء تركيا في غضون السنوات الـ18 الماضية، 11 مدينة طبية بلغت سعتها 16 ألف سرير، و1526 مستشفى جديداً، وقرابة 4 آلاف مؤسسة علاجية بسعة 240 ألف سرير، وفريقاً مؤلفاً من مليون و100 ألف من العاملين الصحيين.

وقال: "ما كنا لنحقق هذا النجاح لو لم نرفع عدد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي من 48 إلى 906، والأشعة المقطعية من 323 إلى 1210، وغسيل الكلى من 4 آلاف و891 إلى 17 ألفاً 640، وأسرَّة العناية المركزة من 889 إلى 40 ألفاً، وسيارات الإسعاف من 618 إلى 5382".

وشدد أردوغان على أن نظام التأمين الصحي العام في تركيا، هو الأكثر شمولاً والأقل تكلفة بالعالم، مؤكداً أهميته خلال فترة الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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