سياسة
2 دقيقة قراءة
مخابرات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى وتسلمه أمر إبعاد
قال أحد أفراد أسرة خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري إنه جرت مداهمة منزله في القدس الشرقية، ثم أُطلق سراحه لاحقاً وسُلم أمر إبعاد عن المسجد لمدة أسبوع وأُبلغ بالتحقيق معه الأربعاء.
مخابرات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى وتسلمه أمر إبعاد
مخابرات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري / Reuters
29 مايو 2020

اعتقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من منزله في القدس الشرقية، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً، وفق مصدر مُقرب.

وقال أحد أفراد أسرة خطيب المسجد الأقصى إن "قوة من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل الشيخ في حي الصوانه، وأبلغته بأنه رهن الاعتقال".

وأوضح أن "الشيخ رفض قرار الاعتقال لكن مخابرات الاحتلال أصرت على مرافقته لها إلى التحقيق، من دون ذكر أسباب الاعتقال".

وأضاف أنه "نُقل الشيخ صبري إلى التحقيق في مقر شرطة (القشلة) في القدس الغربية".

وأفرجت لاحقاً مخابرات الاحتلال عن خطيب المسجد الأقصى، بعد تسليمه أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وأوضح أحد أفراد أسرته أنه "أُفرج عن الشيخ بعد تسليمه أمر الإبعاد بتهم التحريض والمشاركة في مسيرات تمس أمن دولة إسرائيل".

وأضاف: "كما استُدعي الشيخ للتحقيق يوم الأربعاء المقبل"، من دون تفاصيل أكثر.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أبعدت السلطات الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، حذّر الشيخ عكرمة صبري الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الهيئة الإسلامية العليا، من استفراد إسرائيل بالقدس والمقدسيين، مستغلةً أزمة كورونا.

وقال عكرمة خلال ندوة إلكترونية نظمتها لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج آنذاك، إن مدينة القدس بحاجة إلى وقفة إيمانية حقيقية وموضوعية، لأن شأنها شأن مكة والمدينة المنورة، والمسجد الأقصى شأنه شأن المسجد الحرام والنبوي الشريف، وعليه فإن المسؤولية شاملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us