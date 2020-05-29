سياسة
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الاتحاد الإفريقي: يجب أن تقضي الولايات المتحدة على التمييز بكل أشكاله
دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد الولايات المتحدة للقضاء على التمييز بكل أشكاله، تعليقاً على حادثة مقتل الأمريكي ذي البشرة السوداء جورج فلويد على يد ضابط شرطة.
الاتحاد الإفريقي: يجب أن تقضي الولايات المتحدة على التمييز بكل أشكاله
أثارت المقاطع المصورة لمقتل فلويد غضباً في مواقع التواصل الاجتماعي، كما خرج الآلاف إلى شوارع مدينة مينيابوليس، احتجاجاً على الواقعة / DPA
29 مايو 2020

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد الولايات المتحدة للقضاء على التمييز بكل أشكاله، تعليقاً على حادثة مقتل الأمريكي ذي البشرة السوداء جورج فلويد على يد ضابط شرطة.

وأعرب محمد في بيان الجمعة، عن إدانته الشديدة لجريمة مقتل فلويد، متقدماً بالتعازي إلى أسرته وذويه، وأكد رفض مفوضية الاتحاد الإفريقي استخدام العنف بحق السود في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يجب على المسؤولين في الولايات المتحدة، بذل أقصى جهودهم للقضاء على التمييز العرقي بكل أشكاله.

وانتشرت لقطات مصورة عبر مواقع التواصل الاثنين الماضي، يظهر فيها شرطي يُبطح جورج فلويد (46 عاماً) على الأرض وهو مكبل اليدين لأربعة دقائق، واضعاً ركبته فوق رقبته أثناء اعتقاله، فيما يقول الأخير أكثر من مرة: "لست قادراً على التنفس".

ويظهر في الفيديو أن الشرطي قد استمر في الوضعية نفسها على الرغم من غياب فلويد عن الوعي، وفُحص نبضه بعد حوالي ثلاث دقائق من توقفه عن محاولة التنفس، لينقل بعدها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

ولم تظهر المقاطع المصورة نتيجة الفحص الذي أجري لفلويد في ذلك الوقت، إلا أنه بدا غائباً عن الوعي.

وأثارت المقاطع المصورة لمقتل فلويد غضباً في مواقع التواصل الاجتماعي، كما خرج الآلاف إلى شوارع مدينة مينيابوليس احتجاجاً على الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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