سياسة
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بعد انحسار كورونا.. تركيا تستأنف صلاة الجمعة
شهدت مدن تركيا إقامة أول صلاة جمعة، منذ تعليق صلوات الجماعة في المساجد، في إطار التدابير لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت الصلاة في المساجد والأماكن المحددة من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، وامتلأت باحات المساجد بالمصلين.
بعد انحسار كورونا.. تركيا تستأنف صلاة الجمعة
تركيا تستأنف صلاة الجمعة بعد انحسار فيروس كورونا / AA
29 مايو 2020

شهدت مدن تركيا إقامة أول صلاة جمعة، منذ تعليق صلوات الجماعة في المساجد، في إطار التدابير لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأقيمت الصلاة في المساجد والأماكن المحددة من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، حيث امتلأت باحات المساجد بالمصلين.

كما أقيمت الصلاة في الأسواق والملاعب والساحات العامة في العديد من المدن.

والخميس، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول، أنه سيؤمّ بنفسه المصلين في صلاة الجمعة بمسجد "الفاتح" في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

وأفاد أنه سيتم السماح اعتباراً من يوم 29 مايو/أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر بشكل جماعي في المساجد، ضمن ضوابط محددة، ليتم خلال أسابيع وبشكل تدريجي تطبيق الشيء نفسه بالنسبة لصلوات الفجر، والمغرب والعشاء.

ومنذ 16 مارس/آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس.

ومؤخراً، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، افتتاح المساجد للعبادة مجدداً اعتباراً من 29 مايو/أيار الحالي.

وبناء عليه، أرسلت وزارة الداخلية مؤخراً، تعميماً إلى كافة الولايات في إطار تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت في التعميم إنها ستسمح اعتباراً من 29 مايو/أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر في المساجد، ضمن ضوابط محددة.

ويأتي استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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