أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الأمريكي مايك بومبيو موقف بلاده الرافض لضم إسرائيل أراضي فلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الخميس، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

السلام العادل والشامل خيار استراتيجي عربي، سيظل الأردن يعمل على تحقيقه. - أيمن الصفدي - وزير الخارجية الأردني

وأضاف البيان أن الوزير الأردني شدد على "موقف المملكة الرافض لأي ضم لأراضٍ فلسطينية باعتباره تقويضاً لفرص السلام".

وأكد الصفدي وبومبيو استمرار التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب الذي يشكل خطراً مشتركاً، وفق البيان ذاته.

وفي اتصال آخر مع نظيره البريطاني دومينيك راب، وصف الصفدي قرار الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية بـ"الخطر غير المسبوق".