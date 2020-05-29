سياسة
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الصفدي لبومبيو: الأردن يرفض أي ضم لأراضٍ فلسطينية
استنكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قرار ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، وأعلن عن رفض المملكة الأردنية الهاشمية لهذا القرار، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مؤكداً أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي.
الصفدي لبومبيو: الأردن يرفض أي ضم لأراضٍ فلسطينية
الصفدي لبومبيو: الأردن يرفض أي ضم لأراضٍ فلسطينية       / AP
29 مايو 2020

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الأمريكي مايك بومبيو موقف بلاده الرافض لضم إسرائيل أراضي فلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الخميس، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

السلام العادل والشامل خيار استراتيجي عربي، سيظل الأردن يعمل على تحقيقه.

- أيمن الصفدي - وزير الخارجية الأردني

وأضاف البيان أن الوزير الأردني شدد على "موقف المملكة الرافض لأي ضم لأراضٍ فلسطينية باعتباره تقويضاً لفرص السلام".

وأكد الصفدي وبومبيو استمرار التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب الذي يشكل خطراً مشتركاً، وفق البيان ذاته.

وفي اتصال آخر مع نظيره البريطاني دومينيك راب، وصف الصفدي قرار الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية بـ"الخطر غير المسبوق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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