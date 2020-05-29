سياسة
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تركيا السابعة أوروبياً كأهم وجهة استثمارية في الطاقة المتجددة
احتلت تركيا المرتبة السابعة في قائمة أهمّ وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصادر الطاقة المتجددة، وفقاً لترتيب مراقب الاستثمارات التأسيسية "أسواق الاستثمارات المباشرة الأجنبية FDI Markets للطاقة المتجددة 2020".
تركيا السابعة أوروبياً كأهم وجهة استثمارية في الطاقة المتجددة
تركيا السابعة أوروبياً كأهم وجهة استثمارية في الطاقة المتجددة / AA
29 مايو 2020

أشارت دراسة لمجلة "FDİ" التابعة لمجلة "فاينانشال تايمز" حول "مناطق الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بأوروبا لعام 2020"، إلى أن تركيا تحتل المرتبة السابعة أوروبياً، في قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

وطبقاً للدراسة، جرى تقسيم الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة إلى فئتين بحسب عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي، ونسبة الاستثمارات في مجال الطاقة إلى عدد السكان.

ودققت الدراسة، بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة بأوروبا في الفترة من 2016 إلى 2019.

ثم قيّمت الدول التي جذبت 5 مشاريع استثمار أجنبي في هذا القطاع على الأقل خلال الفترة المذكورة.

واحتلت تركيا المرتبة السابعة أوروبياً في قائمة تضم أكثر من 20 دولة جذباً للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بـ19 مشروع استثمار أجنبي مباشر في مجال الطاقة المتجددة.

وقال محمد ياووز الأمين العام لوكالة التنمية الاقتصادية بإزمير إن "تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة".

واعتبر ياووز أن "زيادة الاستثمار في إنتاج المعدات في مجال الطاقة مهم جداً لتعزيز مكانة البلاد في قطاع الطاقة المتجددة".

ولفت إلى أن "التعديلات الجديدة بخصوص دعم الاستثمارات الأجنبية والآليات الجديدة للمناقصات بهدف دعم إنتاج المعدات المحلية بقطاع الطاقة٫ لها أثر إيجابي في مجال إنتاج الطاقة والمعدات بالقطاع".

وأشار ياووز إلى "سعي وكالة التنمية الاقتصادية بإزمير إلى رفع القيمة المضافة لقطاع الطاقة النظيفة في البلاد وتعزيز أثرها الإيجابي على العمالة والبيئة".

وتابع: "أثرت المميزات اللوجيستية لإزمير وموانئها والأيدي العاملة المؤهلة والصناعات الفرعية المتطورة، لتصبح مركزاً لجذب المستثمرين العاملين بهذا المجال، وساعدت في أن تصبح المنطقة قاعدة لمنتجي المعدات".

وأكد ياووز أن سلسلة الدعم القوية في إزمير ساهمت بشكل كبير في نجاح تركيا في هذا المجال.

واستطرد "لقد تشكلت سلسلة توريد كبيرة مؤلفة من كبار منتجي طاقة الرياح، وعدد من الشركات العالمية في مجال إنتاج المعدات والتكنولوجيا مثل Siemens Gamesa،Enercon،General Electric (LM Wind Power)،TPI Composites،CS Wind".

وتابع: "بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية في المنطقة مثل Ateş Çelik،Dirinler Döküm،Norm Cıvata،GİMAS،Tibet Makina".

وأشار ياووز إلى أنه "يتوفر لدينا أنشطة لدعم الاستثمار موجهة للمستثمرين الأجانب، هذا إلى جانب مجهودات المؤسسات المركزية لحل مشكلات الشركات المحلية".

وتعمل تركيا حالياً على إقامة المشروعات لتوفير احتياجات قطاع إنتاج الطاقة من الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة، ونرغب في أن تحتل إزمير المرتبة الأولى في تركيا في مجال إنتاج الطاقة البحرية.

و"FDI"هي مجلة مختصة بمتابعة الاستثمارات الأجنبية على المستوى العالمي وتقدم بيانات للمستثمرين حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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