سياسة
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نتنياهو: سنضم 30% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون"، إن حكومته تعتزم ضم 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة أو ما يعادل 50% من المنطقة المصنّفة (ج)، إلى إسرائيل. وأشار إلى أنه سيعرض الأمر على الحكومة والكنيست للتصويت عليه.
نتنياهو: سنضم 30% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل
نتنياهو يعلن اعتزامه ضم 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل / AP
29 مايو 2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تعتزم ضم 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إلى إسرائيل.

وأضاف نتنياهو في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة "ماكور ريشون" المحلية الجمعة، إن "إسرائيل ستفرض سيادتها على 30% من مساحة الضفة أو ما يعادل 50% من المنطقة المصنّفة (ج)".

وتخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 60% من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية المبرمة عام 1995.

وذكر نتنياهو أنه وفقاً لـ"صفقة القرن" المزعومة، فإنه "خلال 4 سنوات لن يُسمح للفلسطينيين أوالإسرائيليين بالبناء على 50% من مساحة المنطقة (ج) التي لن تفرض إسرائيل سيادتها عليها".

ولا توجد أية مستوطنات إسرائيلية قائمة في المناطق التي سيُمنع الفلسطينيون من البناء فيها، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيطرح للتصويت في الحكومة والكنيست الإسرائيليين، مسألة الضم تنفيذاً لاتفاقه الائتلافي مع وزير الدفاع رئيس الوزراء المناوب بيني غانتس.

وردّاً على سؤال إن كان سيطرح للتصويت مسألة قيام دولة فلسطينية على 70% من مساحة الضفة بعد ضم 30% منها، قال نتنياهو: "هذا أمر منفصل ولا أتوقع قراراً من الحكومة بهذا الشأن".

وأضاف أن "الحكومة لن تُصدر قراراً بشأن تفاصيل الخطة (صفقة القرن) أو تبني الخطة٫ وكما قلت في واشنطن، فأنا مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب".

ومنذ أشهر تعكف لجنة إسرائيلية-أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها إسرائيل بالضفة الغربية كخطوة أولى نحو اعتراف أمريكي بهذا الضم.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم المستوطنات بالضفة في الأول من يوليو/تموز المقبل، حسب تصريحات سابقة لنتنياهو.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه أصبح في حِلٍّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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