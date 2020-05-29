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أردوغان يعلن تخفيف الإغلاق في تركيا ويقول إن بلاده واجهت كورونا بنجاح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية يؤكد أن روسيا لم تنسحب من ليبيا.

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تخفيف إجراءات الإغلاق في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، تخفيف إجراءات الإغلاق في بلاده التي اعتُمدت بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال عقب اجتماع للحكومة التركية: "قررنا رفع حظر التنقل بين المدن بشكل كامل وعودة الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم بشكل طبيعي اعتباراً من 1 يونيو/حزيران"، مشيراً إلى أنه سيجري أيضاً "افتتاح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية اعتباراً من التاريخ ذاته". [TRT عربي]

وأشار الرئيس التركي إلى أن مرافق الاستراحة على طرقات السفر ستفتح مجدداً في 1 يونيو/حزيران، وأنه ستُرفع "القيود عن الرياضات الفردية"، وأعلن أيضاً أنه تقررت إعادة افتتاح الحدائق والسواحل والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهي اعتباراً من 1 يونيو/حزيران". [الأناضول]

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده في "مستوى جيد جداً فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا"، مشيراً إلى أن تركيا مستمرة في إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس والبحث عن لقاح لفيروس كورونا، مضيفاً: "لقد صدّرنا ألف جهاز تنفس محلي الصنع إلى عدة دول"، وأكد أن تركيا قدمت المعونات لنحو مئة دولة خلال أزمة كورونا، "وكان أداؤنا ناجحاً، وتركيا من أكثر الدول التي واجهت وباء كورونا نجاحاً". [TRT عربي]

المشري: روسيا لم تنسحب من ليبيا وبلادنا لن تكون ساحة صراع دولي

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن فرنسا متورطة بشكل مباشر في دعم مليشيات خليفة حفتر طوال السنوات الماضية، مؤكداً أن باريس لا تستطيع أن تتباكى على الموقف الحالي لأنها جزء من تكوينه بدعمها لحفتر. [TRT عربي]

تصريحات المشري هذه تأتي تعقيباً على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال فيها إن "سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا والوضع مزعج للغاية"، مشيراً إلى أنه "إذا لم يعد الطرفان المتحاربان في ليبيا إلى طاولة التفاوض فسيتدهور الوضع ويهدد أوروبا". [TRT عربي]

جاءت تصريحات المشري في لقاء حصري مع TRT عربي، أكد خلاله أن حفتر فشل في تحقيق أي تقدم على الرغم من الدعم الإماراتي والمصري وبشكل جزئي السوداني التشادي، لذا لجأ إلى قوة أكبر وهي روسيا. وفيما يتعلق بالتدخل الروسي أضاف المشري أن "مليشيا فاغنر الروسية لم تنسحب ولكن ما حدث إعادة انتشار لها تحت مظلة دفاع جوي، ولا يوجد أي اتفاق بشأن ذلك مع حكومة الوفاق". [TRT عربي]