سياسة
2 دقيقة قراءة
ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 124 ألفاً و369
أظهرت معطيات وزارة الصحة التركية الخميس، ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 124 ألفاً و369، على إثر تماثل 1576 مصاباً للشفاء، فيما وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 160 ألفاً و979، على إثر تسجيل 1182 حالة جديدة.
ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 124 ألفاً و369
تركيا / AA
28 مايو 2020

أعلنت تركيا الخميس، ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 124 ألفاً و369، على إثر تماثل 1576 مصاباً للشفاء.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 160 ألفاً و979، على إثر تسجيل 1182 حالة جديدة.

ووفق المعطيات ذاتها، سجلت تركيا 30 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و461.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر، إن الإصابات الجديدة ضمن المستويات المتوقعة، وبيّن أن معطيات المرحلة القادمة متعلقة بمدى التزام وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تخفيف إجراءات العزل والإغلاق في بلاده التي اتُّخذت بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تركيا كانت إحدى الدول التي سجلت نجاحاً في التصدي للوباء.

وقال أردوغان عقب اجتماع للحكومة التركية: "قررنا رفع حظر التنقل بين المدن بشكل كامل وعودة الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم بشكل طبيعي اعتباراً من 1 يونيو/حزيران"، مشيراً إلى أنه سيجري أيضاً "افتتاح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية اعتباراً من التاريخ ذاته".

وأعلن أردوغان أيضاً أنه تقررت إعادة افتتاح الحدائق والسواحل والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهي اعتباراً من 1 يونيو/حزيران".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده في "مستوى جيد جداً فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا"، مشيراً إلى أن تركيا مستمرة في إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس والبحث عن لقاح لفيروس كورونا، مضيفاً: "لقد صدّرنا ألف جهاز تنفس محلي الصنع إلى عدة دول".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us