أعلنت تركيا الخميس، ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 124 ألفاً و369، على إثر تماثل 1576 مصاباً للشفاء.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 160 ألفاً و979، على إثر تسجيل 1182 حالة جديدة.

ووفق المعطيات ذاتها، سجلت تركيا 30 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و461.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر، إن الإصابات الجديدة ضمن المستويات المتوقعة، وبيّن أن معطيات المرحلة القادمة متعلقة بمدى التزام وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تخفيف إجراءات العزل والإغلاق في بلاده التي اتُّخذت بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تركيا كانت إحدى الدول التي سجلت نجاحاً في التصدي للوباء.

وقال أردوغان عقب اجتماع للحكومة التركية: "قررنا رفع حظر التنقل بين المدن بشكل كامل وعودة الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم بشكل طبيعي اعتباراً من 1 يونيو/حزيران"، مشيراً إلى أنه سيجري أيضاً "افتتاح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية اعتباراً من التاريخ ذاته".

وأعلن أردوغان أيضاً أنه تقررت إعادة افتتاح الحدائق والسواحل والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهي اعتباراً من 1 يونيو/حزيران".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده في "مستوى جيد جداً فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا"، مشيراً إلى أن تركيا مستمرة في إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس والبحث عن لقاح لفيروس كورونا، مضيفاً: "لقد صدّرنا ألف جهاز تنفس محلي الصنع إلى عدة دول".