سياسة
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أردوغان يعلن تخفيف الإغلاق بتركيا ويقول إن بلاده واجهت كورونا بنجاح
أعلن الرئيس التركي تخفيف إجراءات العزل والإغلاق في بلاده التي اتُّخذت بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تركيا كانت إحدى الدول التي سجلت نجاحاً في التصدي للوباء.
أردوغان يعلن تخفيف الإغلاق بتركيا ويقول إن بلاده واجهت كورونا بنجاح
الرئيس التركي خلال اجتماع الحكومة / AA
28 مايو 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، تخفيف إجراءات الإغلاق في بلاده التي اعتُمدت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال أردوغان عقب اجتماع للحكومة التركية: "قررنا رفع حظر التنقل بين المدن بشكل كامل وعودة الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم بشكل طبيعي اعتباراً من 1 يونيو/حزيران"، مشيراً إلى أنه سيجري أيضاً "افتتاح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية اعتباراً من التاريخ ذاته".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيُسمَح "للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق 65 عاماً باستئناف أعمالهم شريطة التزام ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة".

وأكد أن مرافق الاستراحة على طرقات السفر ستفتح مجدداً في 1 يونيو/حزيران، وأنه ستُرفع "القيود عن الرياضات الفردية".

وقال إنه سيجري "رفع تقييد الحركة عن الفئة العمرية من 0-18 عاماً يومَي الأربعاء والجمعة بين الساعة 14:00 و 20:00".

وأعلن أردوغان أيضاً أنه تقررت إعادة افتتاح الحدائق والسواحل والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهي اعتباراً من 1 يونيو/حزيران".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده في "مستوى جيد جداً فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا"، مشيراً إلى أن تركيا مستمرة في إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس والبحث عن لقاح لفيروس كورونا، مضيفاً: "لقد صدّرنا ألف جهاز تنفس محلي الصنع إلى عدة دول".

وأكد أن تركيا قدمت المعونات لنحو مئة دولة خلال أزمة كورونا، "وكان أداؤنا ناجحاً، وتركيا من أكثر الدول التي واجهت وباء كورونا بنجاح".

وقال إن "إشارات وجود تركيا في أفضل المواقع من النظام العالمي بدأت بالظهور، الأخطاء التي وقعت في الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة لن تتكرر ولن نضيع الفرص التي تأتي أمام بلدنا هذه المرة".

في سياق آخر، قال الرئيس التركي إنه "في ذكرى فتح إسطنبول غداً، سنُذكّر بروح الفتح ونواصل مسيرة التقدم لجعل تركيا شامخة ونتقدم بها إلى الأمام".

وقال: "غداً سيُفتتح مستشفى أسسناه خلال شهرين بإسطنبول، وستتلى سورة الفتح في أيا صوفيا بذكرى فتح إسطنبول على يد السلطان الفاتح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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