أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد اعتباراً من الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول الخميس، أنه سيؤمّ بنفسه المصلين في صلاة الجمعة بمسجد "الفاتح" على الشطر الأوروبي من إسطنبول.

وأوضح أنه ستُذبح 1003 أضاحٍ في المساجد الرئيسية الجمعة في تمام الساعة 11:00 صباحاً (08:00 تغ)، وتوزَّع لحومها على الفقراء، "شكراً لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين"، وتابع: "ربما نصلي الجمعة في الأسابيع القادمة في صحن جامع السلطان أحمد وميدانه".

وأفاد أنه سيُسمَح اعتباراً من يوم غد 29 مايو/أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر بشكل جماعي في المساجد، ضمن ضوابط محددة، ليطبَّق خلال أسابيع وبشكل تدريجي الشيء نفسه بالنسبة إلى صلوات الفجر والمغرب والعشاء.

ومنذ 16 مارس/آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس.

ومؤخراً، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان افتتاح المساجد للعبادة مجدداً، اعتباراً من 29 مايو/أيار الحالي، وبناء عليه، أرسلت وزارة الداخلية تعميماً إلى كل الولايات، في إطار تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت في التعميم إنها ستسمح اعتباراً من 29 مايو/أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر في المساجد، ضمن ضوابط محددة، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.

مباريات كرة القدم

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الخميس، إتمام الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في 12 يونيو/حزيران المقبل، بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه يتابع من كثب التطورات المتعلقة بالمرحلة الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وأشار إلى بذل الجهود المكثفة لاستئناف المباريات.

وأفاد الاتحاد بإتمام جميع الاستعدادات بعد أن قرر مع أندية الدوري الممتاز (18 نادياً) استئناف المباريات يوم 12 يونيو/حزيران المقبل، من خلال اتفاق مشترك لاستكمال ما تبقَّى من الموسم الكروي.

وأضاف: "انتُهي من الدراسات المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها وتغيرت التعليمات اللازمة، وستُنشر المعلومات التفصيلية في أقرب وقت ممكن".